Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İstifa çağrısı büyüyor: İngiltere Başbakanı Starmer nasıl bu noktaya geldi? | Dış Haberler

        İstifa çağrısı büyüyor: İngiltere Başbakanı Starmer nasıl bu noktaya geldi?

        İngiltere Başbakanı Starmer'ın partisinin yerel seçimler ve parlamento seçimlerinde ağır bir yenilgi almasının ardından istifa çağrılarıyla karşı karşıya. Ancak Starmer birkaç kez istifa etmeyeceği yönündeki açıklamalarını yineledi. Peki Starmer nasıl bu noktaya geldi, neler yaşandı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 10:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer​​​​​​​, kendi bakanları ile yaklaşık 90 milletvekilinin istifa çağrısına rağmen 7 Mayıs’taki seçim yenilgisinin ardından gerçekleştirilen ilk kabine toplantısında görevinden ayrılmayacağını yineledi.

        Geçen hafta İşçi Partisi'nin yaşadığı kötü seçim sonuçlarının ardından, hükümetinden dört isim, aralarında İçişleri Bakanlığı'ndan Jess Phillips'in de bulunduğu, istifa ederken, çok sayıda İşçi Partili milletvekili de onun görevden ayrılmasını talep ediyor.

        BBC İngiltere Başbakanı Starmer'ın nasıl bu noktaya geldiğini ve neler yaşandığını derledi.

        SON GELİŞMELER NELER?

        İçişleri Bakanı Shabana Mahmood dahil olmak üzere birçok kabine üyesi, başbakandan görevi bırakması için bir takvimi açıklamasını istiyor. Ancak dün yapılan haftalık kabine toplantısında Starmer, istifa etmeye niyeti olmadığını söyledi ve olası rakiplerine liderlik için resmi meydan okuma çağrısı yaptı.

        REKLAM

        Parti kurallarına göre bir liderlik yarışının başlayabilmesi için herhangi bir milletvekilinin 81 meslektaşının (İşçi Partisi milletvekillerinin yüzde 20'si) desteğini alması gerekiyor; henüz böyle bir girişim yok.

        Toplantının ardından İskan ve Topluluklardan Sorumlu Devlet Bakanı Steve Reed ve Çalışma ve Emeklilik Bakanı Pat McFadden gibi önemli müttefikler Starmer'a desteklerini sürdürdüklerini açıkladı.

        Olası liderlik rakiplerinden biri olarak görülen Sağlık Bakanı Wes Streeting ise Downing Street'ten ayrılırken gazetecilere yorum yapmadı. BBC, Streeting'in yeterli çoğunluğu oluşturmasının mümkün olmadığını yazdı.

        Dışişleri Bakanlığı'ndan Jenny Chapman, liderlik konusunda "bir tartışma" olduğunu kabul etti ancak kabine masasında hiçbir bakanın Starmer'a açıkça karşı çıkmadığını söyledi

        PARTİDE HAVA NASIL?

        80'den fazla İşçi Partisi milletvekili, Starmer'ın derhal istifa etmesini ya da görevini bırakacağına ilişkin bir takvim açıklamasını istedi.

        Jess Phillips, Zubir Ahmed, Alex Davies-Jones ve Miatta Fahnbulleh dahil dört bakan hükümetten istifa etti. Pazartesi günü altı bakan yardımcısı da görevlerinden ayrıldı ve yerlerine yeni atamalar yapıldı.

        REKLAM

        BBC, daha fazla istifa haberinin gelmesinin beklendiğini kaydetti.

        100'den fazla İşçi Partisi milletvekili ise "Bu bir liderlik yarışının zamanı değil" diyerek meslektaşlarını göreve odaklanmaya çağıran bir bildiriye imza attı.

        Wes Streeting ile birlikte eski başbakan yardımcısı Angela Rayner, Starmer'a karşı en güçlü potansiyel rakipler arasında görülüyor.

        Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham da destek buluyor, ancak aday olabilmesi için milletvekili olması gerekiyor; bu da süreci uzatabilir.

        BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?

        Başbakan, Pazartesi günü yaptığı bir konuşmayla pozisyonunu güçlendirmeye çalıştı. Ancak bu hamle ters tepti; konuşmanın ardından Starmer'ın istifasını isteyen milletvekillerinin sayısı hızla arttı

        Milletvekillerinin isyanı, İşçi Partisi'nin geçen hafta yaşadığı ağır seçim yenilgisinin ardından geldi. İngiltere yerel seçimlerinde yaklaşık bin 500 belediye meclis üyesi kaybedildi.

        REKLAM

        Parti Galler'de iktidardan düştü ve İskoçya Parlamentosu seçimlerinde tarihinin en kötü sonucunu aldı. Seçimler, düşük anket sonuçları ve Peter Mandelson'ın ABD büyükelçisi olarak atanması kararının yarattığı tartışmalar nedeniyle Starmer’ın liderliği için kritik bir sınav olarak görülüyordu; bu karar bazı milletvekillerinin onun yargı yeteneğini sorgulamasına yol açtı.

        Sandıktan aşırı sağ çıkmıştı

        İngiltere'de 136 yerel yönetimde 7 Mayıs'ta yapılan yerel seçimde iktidar partisi sahip olduğu 2 bin 403 sandalyenin 1406'sını kaybetmiş, Londra'da ise sahip olduğu 19 belediyeden 9'u el değiştirmişti.

        Söz konusu belediyelerde toplam 2 sandalyesi bulunan aşırı sağcı Reform UK Partisi ise 1444 sandalye kazanarak seçimi önde tamamlamıştı. Galler ve İskoçya'da yapılan bölgesel parlamento seçimlerinde de büyük mağlubiyet yaşayan İşçi Partisi, iki ülkede de üçüncü parti konumuna gerilemişti.

        İskoçya'da birinciliği 5. kez bağımsızlık yanlısı İskoçya Ulusal Partisi kazanmış, ikinci Reform UK olmuştu. Galler'de ise İşçi Partisi iktidarı devrilmiş, Bölgesel Başbakan Eluned Morgan milletvekili dahi seçilememişti. Galler'de de birinci parti bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru, ikinci Reform UK olmuştu. Hem Galler hem de İskoçya'da bağımsızlık yanlıları meclis çoğunluğunu elde edememişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 11 Mayıs 2026 (Yeni Bir Savaş An Meselesi Mi?)

        İstanbul'da hava perşembe serinliyor. Güneş altında yaz havası hissedilecek. Hantavirüs insandan insana bulaşır mı? Trump'ın bir sonraki hamlesi ne olacak? Trump teklifi reddetti, şimdi ne olacak? Enflasyon hedefleri değişecek mi? Gün Başlıyor'u Murat Güloğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Reklam istemeyen ek ücret ödeyecek
        Reklam istemeyen ek ücret ödeyecek
        Samsun'da ağır bilanço! Sel felaketinin boyutu ortaya çıktı
        Samsun'da ağır bilanço! Sel felaketinin boyutu ortaya çıktı
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        Oda başkanı yağ aldırma operasyonunda öldü!
        Oda başkanı yağ aldırma operasyonunda öldü!
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        Konkordato başvurularında yeni dönem
        Konkordato başvurularında yeni dönem
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Babasını 8 kurşunla öldürdü! Cinayeti anlattı!
        Babasını 8 kurşunla öldürdü! Cinayeti anlattı!
        Test sonuçları belli oldu
        Test sonuçları belli oldu
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        SGK’dan yemek kartı genelgesi