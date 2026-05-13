        Amazon Prime Video reklam istemeyenden para alacak

        Amazon Prime Video reklam istemeyenden para alacak

        Amazon Prime Video, 17 Haziran 2026'dan itibaren filmler ve dizilerde sınırlı reklam gösterimine geçeceğini açıkladı. Mevcut Prime üyelik fiyatı değişmezken, reklamsız izleme için aylık 59,90 TL'lik ek abonelik seçeneği sunulacak

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 10:03
        Reklam istemeyen ek ücret ödeyecek

        Amazon bünyesindeki Prime Video, 17 Haziran 2026’dan itibaren filmler ve dizilerde “sınırlı reklam” modeline geçeceğini açıkladı.

        Şirketin kullanıcılarına gönderdiği bilgilendirme mailinde, söz konusu değişikliğin içerik yatırımlarının sürdürülebilir şekilde artırılması amacıyla yapıldığı belirtildi. Açıklamada, bu tarihten itibaren Prime Video’da film ve dizilerin reklamlarla birlikte izleneceği ifade edildi.

        Mevcut Prime üyelik fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı vurgulanan açıklamada, reklamları görmek istemeyen kullanıcılar için ek bir abonelik seçeneği de sunulacağı kaydedildi. Buna göre, 17 Haziran 2026’dan itibaren aylık 59,90 TL karşılığında reklamsız izleme paketi satın alınabilecek.

        Prime Video, değişikliğin kullanıcı deneyiminde herhangi bir işlem gerektirmeyeceğini, mevcut aboneliklerin otomatik olarak reklamlı modele geçeceğini de bildirdi.

