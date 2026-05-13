Oda başkanı yağ aldırma operasyonunda öldü!
Aydın'ın Efeler ilçesinde, 2 gün önce özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatının ardından rahatsızlanarak Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne kaldırılan Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, hastanede hayatını kaybetti
Aydın Nazilli’de, 12 yıldır Kahveciler Odası Başkanlığı görevini yürüten ve geçtiğimiz Ocak ayında tek listeyle gidilen seçimde 4’üncü dönem için yeniden güven tazeleyen Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, iddiaya göre Efeler'de özel bir hastanede olduğu yağ aldırma ameliyatı sonrası fenalaştı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Şenkal, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Şenkal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İLÇE HÜZNE BOĞULDU
Nazilli'de uzun yıllardır esnaf camiasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal’ın ani vefatı, ilçe genelinde üzüntü oluşturdu.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Şenkal’ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Koca Camii’nden kaldırılacağı, ardından Eğriboyun Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.