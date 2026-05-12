Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hantavirüs tespit edilen gemide seyahat eden Ruhi Çenet'in test sonuçları belli oldu - Magazin haberleri

        Ruhi Çenet'in test sonuçları belli oldu

        Hantavirüs tespit edilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği gemide seyahat eden Ruhi Çenet, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan kan, idrar ve tükürük testlerinin negatif çıktığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 19:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Test sonuçları belli oldu

        23 ülkeden 150'den fazla yolcusu bulunan MV Hondius isimli gemide, üç kişi hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Arjantin'den Batı Afrika’da yer alan Cabo Verde'ye giden gemide,YouTuber Ruhi Çenet'in de bulunduğu ortaya çıkmıştı. Belgesel çekimi için seyahat eden Çenet, yolculuğun 24'üncü gününde gemiden ayrıldığını belirtmişti.

        "UCUZ KURTULDUM" DEMİŞTİ

        YouTube'da 18 milyon takipçisi bulunan Çenet, sağlık durumu hakkında da bilgi vererek, "Beni merak edip soranlara teşekkürler, çok ucuz kurtuldum ama aklım hâlâ orada. Gerekli kan testlerini yaptırdım" demişti.

        REKLAM

        DÜĞÜNE KATILDI TEPKİSİ

        Ölümlerin ve karantina sürecinin yaşandığı gemiden Türkiye'ye dönen Ruhi Çenet'in, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir düğüne katıldığı ileri sürülmüştü. Düğünden fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından Çenet'e tepki yağmıştı.

        Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Çenet, şu ifadeleri kullanmıştı: Fotoğraflar, sanki 2 Mayıs'tan sonra çekilmiş gibi lanse ediliyor. Düğüne katıldığım tarihte hantavirüs vakaları henüz Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmamıştı. Bilgi paylaşılır paylaşılmaz, her ihtimale karşı kendimi karantinaya aldım. Şu an için herhangi bir semptom göstermiyorum.

        REKLAM

        Çenet, daha sonra yaptığı yeni açıklamada ise karantinada olduğunu belirterek, "Hakkımda çok fazla yanlış bilgi yayılmaktadır. Hastalık belirtim yoktur, Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim" ifadelerini kullanmıştı.

        Ruhi Çenet, yaptığı son paylaşımla Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan kan, idrar ve tükürük testlerinin negatif çıktığını ve karantina sürecinin devam ettiğini duyurdu.

        "TESTLERİMİN SONUÇLARI NEGATİFTİR"

        Çenet, "Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kan, idrar ve tükürük testlerimin sonuçları negatiftir. Düğüne katıldığım tarih 2 Mayıs'tı. Gemideki durumdan ise ilk kez 3 Mayıs'ta, hâlâ gemide bulunan bir arkadaşımın bana attığı WhatsApp mesajıyla haberdar oldum. Yani bu riski, düğüne katıldıktan bir gün sonra öğrendim. Bilinen bir riski ihlal etmedim ve durumu öğrenir öğrenmez gerekli süreci başlattım. Bu gemiye bir sağlık krizi aramak için binmedim. Amacım, dünyanın ulaşılması en zor adası olan Tristan da Cunha hakkında bir belgesel çekmekti. Hiçbir zaman 'Yeni bir pandemi geliyor, dünya yeniden evlere kapanacak' gibi bir açıklama yapmadım. Sadece bu gemide yaşadığım süreci ve Sağlık Bakanlığımız tarafından netleştirilen bilgi akışını paylaştım" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gül Onat: Bir haftada üç ameliyat geçirdim

        Pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada bir haftada üç kez ameliyat olduğunu söyledi 

        #Ruhi Çenet
        #MV Hondius
        #hantavirüs
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölgede etkili olacak
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölgede etkili olacak
        Pekin'in yaptırım uyguladığı Rubio'nun Çin'e ilk ziyareti
        Pekin'in yaptırım uyguladığı Rubio'nun Çin'e ilk ziyareti
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        İngiltere'den Hürmüz Boğazı'na ek askeri sevkiyat
        İngiltere'den Hürmüz Boğazı'na ek askeri sevkiyat
        "Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz"
        "Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz"
        "Savaşı sonlandırmak için yeterli istek ve niyet var"
        "Savaşı sonlandırmak için yeterli istek ve niyet var"
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Acı haber
        Acı haber
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Alevlerin arasında kaldılar
        Alevlerin arasında kaldılar
        Maskenin Ardı: Solo Il Gala!
        Maskenin Ardı: Solo Il Gala!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz