        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar! Orta Çağ'da çatal kullanmak neden büyük bir günah sayılıyordu?

        Tanrısal parmaklara hakaret sayılan ve şeytanın yabasına benzetildiği için yüzyıllar boyunca Avrupa'da büyük bir nefretle karşılanan çatalın gizli geçmişi okuyanları şaşkına çeviriyor. Bizans'tan İngiltere'ye uzanan "İtalyan züppeliği" alaylarından modern sofraların baş tacı olmaya giden bu ilginç serüveni sizin için derledik...

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 07:30 Güncelleme:
        Bugün lüks restoranlardan evimizdeki mütevazı sofralara kadar her yemeğin ayrılmaz bir parçası olan çatal, tarih boyunca her zaman bu kadar sıradan ve masum bir eşya olarak karşılanmadı. Özellikle Orta Çağ Avrupa'sında ve Roma Katolik Kilisesi'nin katı kurallarının geçerli olduğu dönemlerde, masada çatal bulundurmak bile büyük bir suç, hatta bir sapkınlık belirtisiydi. Yüzyıllar boyunca insanlık, yemeği sadece elleriyle yemesi gerektiğine inandırıldı. Peki, bu masum mutfak aleti nasıl oldu da karanlık güçlerin bir sembolü haline geldi?

        TANRISAL PARMAKLARA VE DOĞAYA HAKARET

        Orta Çağ zihniyetine ve dönemin kilise yetkililerine göre, Tanrı insanlara yemek yemeleri için kusursuz ve doğal bir araç vermişti; o da parmaklardı. İnsanın kendi elleriyle yemeğe dokunması, onun toprağa ve Tanrı'nın yarattığı nimetlere duyduğu saygının bir göstergesi olarak kabul ediliyordu.

        Araya metal bir alet sokmak, bu ilahi ve doğal düzene karşı açık bir hakaret olarak algılandı. Din adamları, yemeğe doğrudan elleriyle dokunmaktan kaçınanları kibre kapılmakla suçluyor, bu kişilerin Tanrı'nın onlara bahşettiği "doğal çatalları" küçümsediğini savunuyordu.

        ŞEYTANIN ÇATALI VE KARANLIK GÜÇLER

        Dini otoritelerin çatalı kesin bir dille reddetmesinin ve yasaklamasının bir diğer önemli nedeni ise aracın fiziksel görünümüyle ilgiliydi. Çatalın uç kısımları, dini tasvirlerde sıkça karşılaşılan ve şeytanın elinde tuttuğuna inanılan meşhur yabayı anımsatıyordu.

        Bu benzerlik yüzünden çatal, anında yozlaştırıcı ve karanlık güçlerle ilişkili, lanetli bir eşya olarak yaftalandı. İnsanların gözünde sofrada çatal kullanmak, adeta şeytanı masaya davet etmek ve onun aletleriyle beslenmek anlamına geliyordu.

        BİZANS'TAN AVRUPA'YA UZANAN KÜLTÜREL KRİZ

        Avrupa'nın çatal ile gerçek anlamda, geniş çaplı ilk teması 11. yüzyıla dayanıyor. Bizans İmparatorluğu'ndan İtalya'ya, özellikle de Venedik'e gelin giden asil bir prenses, çeyizinin bir parçası olarak altın çatallarını da yanında götürdü. Ancak Venedik halkı ve soyluları, prensesin yemeğe elleriyle dokunmak yerine bu metal aletleri kullanmasını büyük bir şok ve tiksintiyle karşıladı.

        Yüzyıllardır süregelen yemeğe doğrudan dokunma geleneğini bozan bu hareket, bir "yapaylık" ve şımarıklık olarak görüldü. Hatta prenses daha sonra hastalanıp hayatını kaybettiğinde, dönemin din adamları bunun Tanrı'nın çatal kullanımına karşı verdiği ilahi bir ceza olduğunu her yerde vaaz ettiler.

        İNGİLTERE'DE "İTALYAN ZÜPPELİĞİ" ALAYI

        Çatalın Avrupa içindeki zorlu ve engellerle dolu yolculuğu yüzyıllar boyunca hız kesmeden devam etti. 17. yüzyıla gelindiğinde bile, özellikle İngiltere gibi kuzey ülkelerinde çatal kullanmak son derece itici bulunuyordu.

        Çatal kullanmaya kalkan az sayıdaki kişi, "İtalyan züppesi" olarak nitelendiriliyor ve çevreleri tarafından acımasızca alay konusu yapılıyordu. Ancak zamanla hijyen anlayışının değişmesi ve elit kesimin sofralarında bu aletin prestij sembolü haline gelmesiyle çatal yavaş yavaş tüm dünyaya yayıldı.

        "Şeytan işi" olarak lanetlenen bu aletin modern sofraların baş tacına dönüşme hikayesi, insanlık tarihinin kültürel dirençlerini anlamak açısından son derece büyüleyici bir örnek sunuyor.

