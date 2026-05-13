        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Trabzonspor Galatasaray Galatasaray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya: Aral Şimşir

        Galatasaray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya: Aral Şimşir

        Midtjylland altyapısında yetişen ve kariyerini Danimarka kulübünde sürdüren 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Aral Şimşir'e, Galatasaray ve Trabzonspor talip oldu.

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 10:18 Güncelleme:
        1

        Trendyol Süper Lig devleri Galatasaray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi.

        2

        ARAL ŞİMŞİR HAREKATI

        Foot Mercato'nun haberine göre iki takım, Midtjylland forması giyen Aral Şimşir'i transfer listesine aldı.

        3

        WOLVES DE DEVREDE

        Premier Lig'den Championship'e düşen Wolverhampton'ın da, 23 yaşındaki milli oyuncu için devrede olduğu belirtildi.

        4

        Bu sezon 52 maça çıkan genç kanat oyuncusu 12 gol - 20 asistlik katkı sağladı ve 3 bin 350 dakika sahada kaldı.

        5

        Takımıyla 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Aral Şimşir'in güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

        6
