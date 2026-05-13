Galatasaray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya: Aral Şimşir
Midtjylland altyapısında yetişen ve kariyerini Danimarka kulübünde sürdüren 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Aral Şimşir'e, Galatasaray ve Trabzonspor talip oldu.
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 10:18 Güncelleme:
1
Trendyol Süper Lig devleri Galatasaray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi.
2
ARAL ŞİMŞİR HAREKATI
Foot Mercato'nun haberine göre iki takım, Midtjylland forması giyen Aral Şimşir'i transfer listesine aldı.
3
WOLVES DE DEVREDE
Premier Lig'den Championship'e düşen Wolverhampton'ın da, 23 yaşındaki milli oyuncu için devrede olduğu belirtildi.