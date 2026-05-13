        Haberler Gündem Politika Son dakika: Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis'e sunulacak

        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak

        "Mavi Vatan Yasası" olarak da bilinen deniz yetki alanları düzenlemesinin bayramdan sonra Meclis'e gelmesi bekleniyor. Bu adımla, Türkiye'nin kıta sahanlığına yasal koruma sağlanacak. Yunanistan'la zaman zaman gerilime neden olan gri bölgelerin statüsü netleştirilecek. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 12:39 Güncelleme:
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis'e sunulacak
        Deniz yetki alanları düzenlemesinin bayramdan sonra Meclis'e gelmesi bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teknik çalışmalarını sundu. Deniz Yetki Alanları Kanun Teklifi için Dışişleri Bakanlığı bürokratları çalışıyor.

        TEKLİF BAYRAMDAN SONRA MECLİS’E SUNULACAK

        Kanun tasarısına yönelik çalışma bitmek üzere. AK Parti kaynakları, bayramdan sonra teklifin Meclis’e sunulacağını ifade etti. Türkiye'nin uluslararası sulardaki hak ve menfaatlerini koruyacak yeni bir müstakil kanun teklifi hazırlanıyor.

        EKONOMİK BÖLGE VE KITA SAHANLIĞININ TARİFLERİ YAPILACAK

        Kapsam ve tanımların yer alacağı kanunda Türkiye'nin kendi alanları içinde uygulayacağı kanuni standartlar belirlenecek. Teklifle Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de deniz yetki alanları içerisinde bulunan münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığının tarifleri yapılacak.

        EGE'DE 6 DENİZ MİLİ ŞARTI KORUNACAK

        Teklifle Ege’de karasuları 6 deniz mili olarak kayıtlara geçecek. Karadeniz ve Akdeniz’deki karasularının 12 deniz mili olduğu yasa maddesi olarak yer alacak. Kanun tasarısına göre Türk Kıta Sahanlığındaki deniz yatağı ve toprak altına yönelik her türlü faaliyet Türkiye'nin iznine tabi olacak.

        Teklifin detaylarını anlatan AK Parti kaynakları, Türkiye ile Yunanistan arasında bazı ege adalarında ihtilaflar olduğunu hatırlattı. Düzenleme bu konuda netlik sağlayacak. Ayrıca iki ülke arasında gerilime neden olan ve gri bölge olarak tanımlanan kayalıkların da Mavi Vatan Kanunu'nda yer alması planlanıyor.

