AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu: “AB süreci destekliyor, sınırların açılmasını umuyoruz”

Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan hattında son dönemde Güney Kafkasya'da kalıcı barışın tesisi adına çalışmalar devam ediyor. AB'nin doğu Kafkasya Özel Temsilcisi Magdalena Grono Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini Habertürk'e değerlendirdi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Grono, “Tüm bölge açısından gerçekten çok önemli bir dönüm noktası. Geçen yaz Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerçekleştirilen Washington zirvesinin ardından Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine yansıyan olumlu dinamiği takip ediyoruz. Gerçekten de bölgeye, bölge halklarına ve aynı zamanda ortaklarına fayda sağlayabilecek büyük değişimlerden söz ediyoruz.“ şeklinde konuştu.

"BÖLGEDE TARİHİ BİR AN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Avrupa Birliği'nin sürece destek verdiğini belirten Grono, "Avrupa Birliği bu süreçleri tüm kalbiyle destekliyor. Biz bunu bölgeye istikrar ve refah getirebilecek süreçler olarak görüyoruz. Bu nedenle bunun bölgede tarihi bir an olduğunu düşünüyoruz" dedi.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN-TÜRKİYE ARASINDA SINIRLARIN AÇILMASI

Grono, Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye arasında sınırların açılmasının önemini de anlattı. Grono, “Bu durum Avrupa’yı, Karadeniz’i, Türkiye’yi, tüm Güney Kafkasya’yı ve Orta Asya’yı birbirine bağlayacak bağlantı imkanlarının önünü açabilir. Ulaştırma, enerji ve dijital bağlantıları da kapsayacak güçlü bir ekonomik bir ağ oluşabilir. Bölgenin tek bir bütün olarak işleyebilmesi için bu sınırların açıldığını görmeyi umuyoruz.” diye konuştu.

"RUSYA VE BÖLGESEL AKTÖRLER, BU SÜRECİ DESTEKLEMELİ"

Rusya'nın da yaşanan normalleşme adımlarını desteklemesi gerektiğine dikkat çeken Grono, “Bizim bakış açımıza göre, tüm bölgesel aktörlerin normalleşme süreçlerini desteklemesi ve gerçekten bölgenin çıkarlarını ön planda tutması önemlidir. Bölgenin çıkarına olanın, tam normalleşme, barış sürecinin tam olarak ilerletilmesi ve sınırların tamamen açılması olduğuna inanıyorum.” dedi.