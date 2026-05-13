Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Diplomasi AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu: “AB süreci destekliyor, sınırların açılmasını umuyoruz” | Dış Haberler

        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu: “AB süreci destekliyor, sınırların açılmasını umuyoruz”

        Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan hattında son dönemde Güney Kafkasya'da kalıcı barışın tesisi adına çalışmalar sürüyor. AB Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Grono normalleşme sürecini Habertürk'e değerlendirdi. Grono, "AB süreci destekliyor, sınırların açılmasını umuyoruz." dedi. Habertürk'ten Emre Karaca'nın haberi..

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 14:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu

        Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan hattında son dönemde Güney Kafkasya'da kalıcı barışın tesisi adına çalışmalar devam ediyor. AB'nin doğu Kafkasya Özel Temsilcisi Magdalena Grono Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini Habertürk'e değerlendirdi.

        "ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

        Grono, “Tüm bölge açısından gerçekten çok önemli bir dönüm noktası. Geçen yaz Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerçekleştirilen Washington zirvesinin ardından Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine yansıyan olumlu dinamiği takip ediyoruz. Gerçekten de bölgeye, bölge halklarına ve aynı zamanda ortaklarına fayda sağlayabilecek büyük değişimlerden söz ediyoruz.“ şeklinde konuştu.

        REKLAM

        "BÖLGEDE TARİHİ BİR AN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

        Avrupa Birliği'nin sürece destek verdiğini belirten Grono, "Avrupa Birliği bu süreçleri tüm kalbiyle destekliyor. Biz bunu bölgeye istikrar ve refah getirebilecek süreçler olarak görüyoruz. Bu nedenle bunun bölgede tarihi bir an olduğunu düşünüyoruz" dedi.

        AZERBAYCAN-ERMENİSTAN-TÜRKİYE ARASINDA SINIRLARIN AÇILMASI

        Grono, Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye arasında sınırların açılmasının önemini de anlattı. Grono, “Bu durum Avrupa’yı, Karadeniz’i, Türkiye’yi, tüm Güney Kafkasya’yı ve Orta Asya’yı birbirine bağlayacak bağlantı imkanlarının önünü açabilir. Ulaştırma, enerji ve dijital bağlantıları da kapsayacak güçlü bir ekonomik bir ağ oluşabilir. Bölgenin tek bir bütün olarak işleyebilmesi için bu sınırların açıldığını görmeyi umuyoruz.” diye konuştu.

        REKLAM

        "RUSYA VE BÖLGESEL AKTÖRLER, BU SÜRECİ DESTEKLEMELİ"

        Rusya'nın da yaşanan normalleşme adımlarını desteklemesi gerektiğine dikkat çeken Grono, “Bizim bakış açımıza göre, tüm bölgesel aktörlerin normalleşme süreçlerini desteklemesi ve gerçekten bölgenin çıkarlarını ön planda tutması önemlidir. Bölgenin çıkarına olanın, tam normalleşme, barış sürecinin tam olarak ilerletilmesi ve sınırların tamamen açılması olduğuna inanıyorum.” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afyonkarahisar'ın gelişmesi için birlikte çalışacağız

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Onlar ne yaparsa yapsın biz...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Doktora bıçak çekti, kafa attı!
        Doktora bıçak çekti, kafa attı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi