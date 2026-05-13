8,5 yıl sonra tarihi ziyaret! ABD Başkanı Trump Çin'de

ABD Başkanı Donald Trump, 8,5 yıl sonra gerçekleşen tarihi Çin ziyareti için Pekin'e geldi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Pekin'de gerçekleşecek kritik zirvede ticaret, yapay zeka, teknoloji ve Tayvan gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.

Dünyanın takip ettiği İran krizinin ise konuşulup konuşulmayacağı bilinmiyor, ABD Başkanı son açıklamasında "Konuşacak çok şeyimiz var. Açıkçası İran bunlardan biri değil diyebilirim, çünkü İran'ı büyük ölçüde kontrol altında tutuyoruz" dedi.

TRUMP GENİŞ BİR HEYETLE GİTTİ

Trump, siyasi kurmayları ve Amerikan şirketlerinin temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetle Çin'i ziyaret ediyor.

Bugün başlayacak ve 15 Mayıs'a kadar sürecek ziyarette Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Beyaz Saray Müsteşarı Stephen Miller yer alıyor.

Hazine Bakanı Scott Bessent da bugün Çin ile Güney Kore'nin başkenti Seul'de yürütülen ekonomi ve ticaret müzakerelerinin tamamlanmasının ardından Pekin'e hareket ederek heyete dahil olacak.

Ayrıca aralarında Tesla, Apple ve Nvidia'nın olduğu 17 Amerikan şirketinin patronları ve temsilcilerden oluşan iş heyeti de Trump'la birlikte Çin'e geldi.