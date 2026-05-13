İddia Fransız gazeteciden: Brigitte Macron'un eşine attığı meşhur tokat bir oyuncuyla mesajlaşma yüzünden
Macron çiftinin uçaktaki meşhur tokat anı, "şakalaşma" açıklamasına rağmen hâlâ gizemini koruyor. Dokuz yıldır Macron çiftini takip eden Fransız gazeteci, Brigitte Macron'un, eşi Emmanuel Macron'a attığı meşhur tokatla ilgili iddiasını, yeni kitabında yazdı
Brigitte Macron'un, eşi Emmanuel Macron'a attığı meşhur tokadın, Fransa Cumhurbaşkanı'nın telefonunda İranlı bir kadın oyuncudan gelen bir mesaj görmesiyle tetiklendiği iddia edildi.
Geçen yılın mayıs ayında viral olan videoda, Macron çifti Vietnam'da uçaktan inmeye hazırlanırken, First Lady'nin Fransız Cumhurbaşkanı'nı yüzünden ittiği görülmüştü.
"ŞAKALAŞIYORDUK" AÇIKLAMASI
O dönemde Macron, olayın önemsiz olduğunu söylemiş, "Eşimle atışıyordum, daha doğrusu şakalaşıyordum" demişti.
Ancak Fransız gazeteci Florian Tardif, '(Neredeyse) Mükemmel Bir Çift' adıyla çıkardığı yeni kitabında, oldukça farklı bir tablo çizdi. Gazeteci, kitabında çiftin 'yasak bölgelerine' dair bir bilinmeyenleri sunmayı vaat etti.
DOKUZ YILDIR MACRON ÇİFTİNİ TAKİP EDİYOR
Paris Match'te çalışan ve 2017'den beri Macron çiftini takip eden Tardif, katıldığı bir programda tokat anını anlatırken, "Brigitte Macron tanınmış bir kişiden, İranlı bir oyuncudan bir mesaj gördü" dedi. Tardif, Macron'un ünlü yıldızla birkaç ay boyunca platonik bir ilişki sürdürdüğünü, ancak Macron'un oyuncuya oldukça ileri giden mesajlar yazdığını, örneğin "Seni çok güzel buluyorum" gibi ifadeler kullandığını iddia etti.
Gazetecinin iddiasına göre, bu mesajlar Macron çifti arasında gerginliğe neden oldu ve bu durum, Hanoi Havaalanı'nda, uçağın içinde hararetli bir tartışmayla sonuçlandı.
"Bu özel olay, uçakta yaşanan bir yanlış anlaşılma yüzünden kamuoyuna yansıdı. Tartışmanın bittiğini sanıyorduk. Bitmemişti" diyen Tardif, çiftin anlaşmazlık konusunda dürüst davranmadığı için aslında pişman olduğunu belirterek, "Çünkü bunu gösterebilirlerdi" dedi.
Gazeteci, Macron çiftinin, mükemmel bir çift değil, gerçek bir çift olduklarını anladıklarını iddia etti.
O dönemde Elysee Sarayı'ndan bir yetkili, olayı başkan ve eşinin seyahatin başlamasından önce son bir kez rahatlayıp güldükleri bir an olarak tanımlamıştı.
"Macron'a yakın kişilerden duyduklarım bunlar" diyen Tardif, kitabındaki her şeyin gerçeklere dayandığını söyledi.
Brigitte Macron'un temsilcisi, Florian Tardif'in iddialarının ardından Le Parisien'e yaptığı açıklamada, olayın İranlı oyuncuyla bağlantılı olduğunu yalanladı ve First Lady'nin asla eşinin telefonunu kontrol etmeyeceğini vurguladı.