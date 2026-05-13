İddia Fransız gazeteciden: Brigitte Macron'un eşine attığı meşhur tokat bir oyuncuyla mesajlaşma yüzünden

DOKUZ YILDIR MACRON ÇİFTİNİ TAKİP EDİYOR

Paris Match'te çalışan ve 2017'den beri Macron çiftini takip eden Tardif, katıldığı bir programda tokat anını anlatırken, "Brigitte Macron tanınmış bir kişiden, İranlı bir oyuncudan bir mesaj gördü" dedi. Tardif, Macron'un ünlü yıldızla birkaç ay boyunca platonik bir ilişki sürdürdüğünü, ancak Macron'un oyuncuya oldukça ileri giden mesajlar yazdığını, örneğin "Seni çok güzel buluyorum" gibi ifadeler kullandığını iddia etti.

Gazetecinin iddiasına göre, bu mesajlar Macron çifti arasında gerginliğe neden oldu ve bu durum, Hanoi Havaalanı'nda, uçağın içinde hararetli bir tartışmayla sonuçlandı.