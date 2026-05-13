Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan Venezuela paylaşımı: "51. eyalet" | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan Venezuela paylaşımı: "51. eyalet"

        ABD Başkanı Trump, son günlerde Venezuela'ya yönelik açıklamalarının ardından Venezuela'yı "51. eyalet" olarak gösteren bir harita paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 13:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan Venezuela paylaşımı: "51. eyalet"
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı ülkesinin 51. eyaleti yapmayı "ciddi şekilde" düşündüğünü açıklamasının ardından, Venezuela'yı "51. eyalet" olarak gösteren bir görsel paylaştı.

        Trump, sosyal medya hesabından Güney Amerika kıtasının kuzey kesiminin resmini paylaştı.

        Resimde, Venezuela'nın ABD bayrağıyla kaplı olduğu görüldü.

        Trump, paylaşımında, "51. eyalet" ifadesini kullandı.

        TRUMP'IN VENEZUELA SÖYLEMLERİ

        Trump, ABD basınına 11 Mayıs'ta verdiği röportajda, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi şekilde" düşündüğünü belirterek, "Venezuela Trump'ı seviyor." ifadesini kullanmıştı.

        Venezuela'da "40 trilyon dolarlık" petrol bulunduğuna işaret eden Trump, bu ülke kaynaklarının ABD için çok önemli olduğunun altını çizmişti.

        REKLAM

        Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de dün yaptığı açıklamada, Trump'ın açıklamasına "bağımsızlık" vurgusuyla yanıt vermişti.

        Rodriguez, "Böyle bir şey asla kabul edilemez. Çünkü Venezuelalıları tanımlayan en temel özelliklerden biri, bağımsızlık mücadelemize ve bu mücadelenin kahramanları ile kadın kahramanlarına duyduğumuz bağlılıktır. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

        Venezuela'ya askeri müdahale

        ABD, 3 Ocak'ta askeri müdahale düzenlediği Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyarak yurt dışına çıkarmıştı.

        Bunun ardından Venezuela ile petrol anlaşması yapan Trump, konuyla ilgili açıklamalarında Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile "iyi anlaştığını" ifade etmişti.

        Trump, önceki açıklamalarında da Venezuela'yı ABD'ye bağlı bir eyalet yapmak istediğini söylemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 12 Mayıs 2026 (ABD İran'ın Teklifini Neden Reddetti?)

        ABD yeni saldırıya mı hazırlanıyor? Ateşkes bozulmak üzere mi? ABD İran'ın teklifini neden reddetti? Tahran ne istedi, Washington ne dayattı? Müzakereler artık kilitlendi mi? %90 Zenginleştirme ne demek? Trump'ı asıl zorlayan Netanyahu mu? En kilit konu uranyum mu? ABD-Çin görüşmesi ne getirecek? Hü...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        14 yıl önce kaybolan 16 yaşındaki Osman'ın ailesi adliyeye sevk!
        14 yıl önce kaybolan 16 yaşındaki Osman'ın ailesi adliyeye sevk!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Yediği simit 2 kez soluk borusuna kaçtı
        Yediği simit 2 kez soluk borusuna kaçtı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"