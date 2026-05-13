        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 14 yıl önce kaybolan 16 yaşındaki Osman Aktepe'nin ailesi adliyeye sevk | Son dakika haberleri

        14 yıl önce kaybolan 16 yaşındaki Osman'ın ailesi adliyeye sevk!

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 2012 yılında 16 yaşındaki Osman Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin 9 ay süren fiziki takibin ardından anne, baba ve dayının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 12:58 Güncelleme:
        Aydın'da, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 14 yıl önce kaybolan Osman Aktepe'nin (16) bulunamaması üzerine takipsizlik kararı verilen dosyayla ilgili alınan ihbar üzerine yaklaşık 9 ay önce yeniden çalışma başlattı.

        AİLE BİREYLERİ TAKİBE ALINDI

        AA'daki habere göre Osman Aktepe'nin aile bireyleri ve olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişiler teknik ve fiziki takibe alındı.

        ANNESİ, BABASI, DAYISI DA GÖZALTINDA

        Tanık ifadeleri ile telefon dinleme kayıtlarının incelenmesinin ardından Aktepe'nin öldürüldüğü şüphesiyle aralarında gencin annesi, babası ve dayısının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

        8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.

        #Osman Aktepe
        #Aydın
        #Son dakika haberler
