Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci’ye yumruklu saldırı; 1 yaralı, 1 gözaltı

        Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci’ye yumruklu saldırı; 1 yaralı, 1 gözaltı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Belediye Başkanı Habil Dökmeci'ye yönelik yumruklu saldırı girişiminde çıkan arbedede Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli H.A'nın, daha önce Dökmeci'ye yönelik tehdit ve hakaret suçlarından hapis cezası aldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 22:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye başkanına yumruklu saldırı

        Eskişehir'de Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci’yi muhtarlarla düzenlediği toplantı sonrası darbetmeye çalışan H.A.’nın saldırısı sırasında yaşanan arbedede Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş yaralandı. Taş, hastaneye götürülürken, şüpheli H.A.’da gözaltına alındı.

        Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, hizmet binasında muhtarlarla bir araya geldi. Toplantının ardından salondan çıkan Dökmeci, şüpheli H.A.’nın yumruklu saldırısına maruz kaldı. Çıkan arbedede H.A., araya giren Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş’ı yaraladı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan H.A., gözaltına alındı. Yaralanan Taş ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

        REKLAM

        Sivrihisar Belediye Başkanlığı konuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Olayın ardından gerekli sağlık müdahaleleri derhal gerçekleştirilmiş olup, Başkan Yardımcımız Mehmet Taş’ın tedavi süreci devam etmektedir. Yaşanan saldırıya ilişkin hukuki süreç belediyemiz tarafından ivedilikle başlatılmış; ilgili şahıs hakkında hem Belediyemiz hem de Sayın Mehmet Taş tarafından ayrı ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Şüpheli şahsın, ifade süreci de Sivrihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Kamu hizmetinin yürütüldüğü belediye binalarında şiddet, tehdit ve saldırı girişimlerinin hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün değildir. Sivrihisar’da bugüne kadar büyük bir hassasiyetle korunan huzur ortamını bozmaya yönelik her türlü hukuka aykırı girişimin karşısında olduğumuzu; hukuka uygun şekilde gerçekleştirdiğimiz tüm işlem ve uygulamaların da sonuna kadar arkasında durduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz” denildi.

        CEZA ALMIŞTI

        CEZA ALMIŞTI

        Şüpheli H.A., geçen mart ayında sanal medya üzerinden Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci’ye yönelik paylaşımlarda bulunmuş, şikayet üzerine yapılan yargılamada tehdit suçundan 10 ay, hakaret suçundan ise 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayrampaşa Sebze Meyve Hali'nde bıçaklı kavga: 7 gözaltı 12 polis yaralandı

        Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdirildi. Olayda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 12 polis memurunun hafif yaralandığı kavga anları cep telefonu kamerasına yansı...
        #Sivrihisar
        #habil dökmeci
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finalde!
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finalde!
        Belediye başkanına yumruklu saldırı
        Belediye başkanına yumruklu saldırı
        "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"
        "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Ümraniye’de alevler gökyüzünü kapladı
        Ümraniye’de alevler gökyüzünü kapladı
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        39 il için sağanak uyarısı
        39 il için sağanak uyarısı
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!