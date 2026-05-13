"Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin olası tüm saldırılara hazır olduğunu belirterek, "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya ders verici şekilde cevap vermeye hazır." dedi.
İran Meclis Başkanı'nın resmi Telegram hesabından, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin hazırlık durumuna ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda yer alan görselde, sembolik olarak Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan İran Hava Savunma Sistemleri ve füzelere yer verilirken, görsel üzerine "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya ders verici şekilde cevap vermeye hazır." ifadeleri yazıldı.
İRAN'DAN HÜRMÜZ'ÜN KONTROLÜNE DAİR AÇIKLAMA
Ordu sözcüsü Ekremi Niya, İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletinde, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Eski Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi’yi anma töreninde konuştu.
Ekremi Niya, Hürmüz Boğazı’nın ekonomik getirisine dair, "Hürmüz Boğazı’nın kontrolü, petrol gelirlerimizin iki katı seviyesinde ekonomik getiri sağlayacak. Buradaki denetimimiz dış politikadaki gücümüzü de artıracak." ifadelerini kullandı.
Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hürmüz Boğazı’nın batısını, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin de doğusunu kontrol ettiğini söyleyen Ekremi Niya, İran halkının ABD’yi bölgeden çıkardığını öne sürdü.
