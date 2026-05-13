Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır" | Dış Haberler

        "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"

        İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin olası tüm saldırılara hazır olduğunu belirterek, "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya ders verici şekilde cevap vermeye hazır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 20:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"

        İran Meclis Başkanı'nın resmi Telegram hesabından, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin hazırlık durumuna ilişkin paylaşım yapıldı.

        Paylaşımda yer alan görselde, sembolik olarak Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan İran Hava Savunma Sistemleri ve füzelere yer verilirken, görsel üzerine "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya ders verici şekilde cevap vermeye hazır." ifadeleri yazıldı.

        İRAN'DAN HÜRMÜZ'ÜN KONTROLÜNE DAİR AÇIKLAMA

        İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekremi Niya, Hürmüz Boğazı’nın ekonomik getirisine ilişkin, "Hürmüz Boğazı’nın kontrolü, petrol gelirlerimizin iki katı seviyesinde ekonomik getiri sağlayacak." dedi.

        REKLAM

        Ordu sözcüsü Ekremi Niya, İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletinde, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Eski Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi’yi anma töreninde konuştu.

        Ekremi Niya, Hürmüz Boğazı’nın ekonomik getirisine dair, "Hürmüz Boğazı’nın kontrolü, petrol gelirlerimizin iki katı seviyesinde ekonomik getiri sağlayacak. Buradaki denetimimiz dış politikadaki gücümüzü de artıracak." ifadelerini kullandı.

        Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hürmüz Boğazı’nın batısını, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin de doğusunu kontrol ettiğini söyleyen Ekremi Niya, İran halkının ABD’yi bölgeden çıkardığını öne sürdü.​​​​​​​

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nazar, 7 yıl sonra kavuştuğu annesi ve kız kardeşiyle yaşayacağı Almanya'daki evinde görüntülendi

        Bursa'da, babası 33 yaşındaki Umut K. tarafından kaçırıldıktan sonra 7 yıl tutulduğu harabe evden polisin operasyonuyla kurtarılan ve velayeti DNA testiyle annesi olduğu kesinleşen Almanya vatandaşı 30 yaşındaki Rebecca S.'ye verilen 8 yaşındaki Nazar S., Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi'nin kararı i...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ümraniye’de alevler gökyüzünü kapladı
        Ümraniye’de alevler gökyüzünü kapladı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"
        "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        Çarpışan TIR'lar alev aldı, sürücüler can verdi!
        Çarpışan TIR'lar alev aldı, sürücüler can verdi!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        39 il için sağanak uyarısı
        39 il için sağanak uyarısı
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!