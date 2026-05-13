"Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"

Nazar, 7 yıl sonra kavuştuğu annesi ve kız kardeşiyle yaşayacağı Almanya'daki evinde görüntülendi

Bursa'da, babası 33 yaşındaki Umut K. tarafından kaçırıldıktan sonra 7 yıl tutulduğu harabe evden polisin operasyonuyla kurtarılan ve velayeti DNA testiyle annesi olduğu kesinleşen Almanya vatandaşı 30 yaşındaki Rebecca S.'ye verilen 8 yaşındaki Nazar S., Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi'nin kararı ile teslim edildiği annesiyle birlikte yaşayacağı Almanya'ya gitti. Nazar, annesi ve kız kardeşi 6 yaşındaki Emilia Zafira ile birlikte yaşayacağı evde görüntülendi. (DHA)