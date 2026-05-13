        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Mersin'de biyodizel üretim tesisinde yangın | Son dakika haberleri

        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!

        Mersin'de yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay sırasında tank üzerinde bulunan Süleyman Güner adlı işçi ise yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güner, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 15:59 Güncelleme:
        Mersin’de faaliyet gösteren bir yağ fabrikasında çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti. Yangının halen kontrol altına alınamadığı bildirildi.

        İHA'nın haberine göre yangın merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde bulunan biyodizel üretim tesisinde meydana geldi. Olayda yakıt tankında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı.

        Patlama sırasında tank üzerinde bulunan Süleyman Güner (47), yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak Toros Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangına ilk olarak tesisin kendi ekipleri müdahale etti. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AFAD ve emniyete bağlı TOMA araçları sevk edildi.

        Yağ dolum silolarındaki yanıcı maddeler nedeniyle ekiplerin söndürme çalışmalarını güçlükle yürüttüğü öğrenildi. Fabrikadan yükselen yoğun siyah duman kilometrelerce uzaklıktan görülürken, yangın dron ile havadan görüntülendi. Öte yandan, fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, muhtemel risklere karşı bazı bölümlerin tahliye edildiği bildirildi. Yangına müdahalenin sürdüğü, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

