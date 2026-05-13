Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

STAT: Eryaman

SAAT: 20.30

HAKEM: Ali Yılmaz

YAYIN: ATV

20:00 13/05/2026 MAÇ BAŞLADI! Hakemin düdüğüyle maç başladı!

19:30 13/05/2026 İLK 11'LER BELLİ OLDU! Gençlerbirliği: Erhan, Fıratcan, Arda, Hamza, Hanousek, Ousmane, Ensar, Samed, Göktan, Erk Arda, Furkan Trabzonspor: Onana, Pina, Salih, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Bouchari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Kupada bu sezon A Grubu'nda mücadele eden bordo-mavililer, Alanyaspor’a sahasında 1-0 mağlup olurken, deplasmanda ise İstanbulspor’u 6-1 mağlup etmişti. Ardından da evinde Fethiyespor’u 3-0 ve konuk olduğu Başakşehir’i 4-2'lik skorlarla geçen bordo-mavililer, 9 puanla çeyrek final biletini aldı. Bu turda da Karadeniz ekibi, 90 dakikası ve uzatmaları golsüz sona eren mücadelede Samsunspor’u penaltılar sonucu 3-1'le eleyerek yarı finale yükseldi.

Kupaya 4. turdan başlayan Gençlerbirliği ise organizasyonda çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. B Grubu'nu 10 puanla üçüncü bitiren kırmızı-siyahlılar, çeyrek finalde A Grubu'nu lider tamamlayan Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenerek 15 yıl sonra yarı finale yükseldi ve Trabzonspor ile eşleşti.

9 KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 17 kez final oynayan bordo-mavililer, 9 kez kupayı müzesine götürerek Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından organizasyonda en çok şampiyonluk yaşayan üçüncü kulüp konumunda yer alıyor.

Süper Lig’e yükseldiği 1974-1975 sezonunda aynı zamanda Türkiye Kupası’nda da finale kalan Trabzonspor, ilerleyen yıllarda da bu başarıyı sürdürerek toplam 9 kez mutlu sona ulaştı.

TRABZONSPOR KAZANIRSA ÜST ÜSTE 3. KEZ FİNALE ÇIKACAK

Bordo-mavili takım, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynadığı kupa finalini 3-2 kaybederken, 2024-2025 sezonunda da Galatasaray karşısında sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçını kazanması halinde üst üste 3. kez kupada finale yükselme başarısı gösterecek.

GENÇLERBİRLİĞİ 6. KEZ FİNAL OYNAMAK İSTİYOR

Gençlerbirliği ise Trabzonspor'u elemesi halinde Türkiye Kupası'nda 6. kez final oynamaya hak kazanacak. Başkent ekibi daha önce çıktığı 5 finalde 2 kez kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. 1986-1987 sezonunda Eskişehirspor'u, 2000-2001'de ise Fenerbahçe'yi finalde deviren Gençlerbirliği kupada mutlu sona ulaşmıştı.