        Trabzonspor Gençlerbirliği Gençlerbirliği: 1 - Trabzonspor: 2 | MAÇ SONUCU (Trabzonspor, kupada finalde!)

        Gençlerbirliği: 1 - Trabzonspor: 2 | MAÇ SONUCU (Trabzonspor, kupada finalde!)

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Bordo-mavililer finalde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Gençlerbirliği galibiyetiyle birlikte üst üste 3. kez kupada finale yükselme başarısı gösterdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 19:35 Güncelleme:
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finalde!

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

        Trabzonspor'a finali getiren golleri 78. dakikada Arda Çağan Çelik(kk) ve 90+2.dakikada Ernest Muçi kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 62. dakikada Erk Arda Aslan'dan geldi.

        FİNALDEKİ RAKİBİ: KONYASPOR

        Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası final maçı 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Antalya Stadı'nda oynanacak.

        TRABZONSPOR ÜST ÜSTE 3. KEZ FİNALDE

        Bordo-mavili takım, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynadığı kupa finalini 3-2 kaybederken, 2024-2025 sezonunda da Galatasaray karşısında sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.

        Trabzonspor, Gençlerbirliği galibiyetiyle birlikte üst üste 3. kez kupada finale yükselme başarısı gösterdi.

        YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

        Kupada bu sezon A Grubu'nda mücadele eden bordo-mavililer, Alanyaspor’a sahasında 1-0 mağlup olurken, deplasmanda ise İstanbulspor’u 6-1 mağlup etmişti. Ardından da evinde Fethiyespor’u 3-0 ve konuk olduğu Başakşehir’i 4-2'lik skorlarla geçen bordo-mavililer, 9 puanla çeyrek final biletini aldı. Bu turda da Karadeniz ekibi, 90 dakikası ve uzatmaları golsüz sona eren mücadelede Samsunspor’u penaltılar sonucu 3-1'le eleyerek yarı finale yükseldi.

        Kupaya 4. turdan başlayan Gençlerbirliği ise organizasyonda çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. B Grubu'nu 10 puanla üçüncü bitiren kırmızı-siyahlılar, çeyrek finalde A Grubu'nu lider tamamlayan Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenerek 15 yıl sonra yarı finale yükseldi ve Trabzonspor ile eşleşti.

        MAÇ BİTTİ!

        Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor, organizasyonda 18. kez adını finale yazdırdı.

        TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ!

        Trabzonspor, Muçi'nin 90+2'de attığı golle mücadele öne geçti.

        TRABZONSPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI

        79' Trabzonspor, Gençlerbirliği stoperi Arda Çağan Çelik'in kendi kalesine attığı golle maçta eşitliği yakaladı.

        GENÇLERBİRLİĞİ ÖNE GEÇİYOR

        63' Gençlerbirliği'nde Erk Arda Aslan takımını öne geçiren golü attı

        İKİNCİ YARI BAŞLADI

        Karşılaşmada ikinci yarı başladı!

        DEVRE ARASI!

        Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

        KRİTİK MÜDAHALE

        34' Trabzonspor kontra atak şansı yakaladı, sol kanattan Lovik topla çıktı, yerden ceza sahasına gönderdiği topa Onuachu'dan önce son anda Gençlerbirliği savunmasında Arda Çelik müdahale etti ve golü önledi.

        SARI KART

        30' Trabzonspor takımında Benjamin Bouchouari sarı kart gördü.

        SARI KART

        19' Natura Dünyası Gençlerbirliği takımında Samed Onur hakem Ali Yılmaz tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

        MAÇ BAŞLADI!

        Hakemin düdüğüyle maç başladı!

        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        Gençlerbirliği: Erhan, Fıratcan, Arda, Hamza, Hanousek, Ousmane, Ensar, Samed, Göktan, Erk Arda, Furkan

        Trabzonspor: Onana, Pina, Salih, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Bouchari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu

