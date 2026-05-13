Gençlerbirliği: 1 - Trabzonspor: 2 | MAÇ SONUCU (Trabzonspor, kupada finalde!)

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor, organizasyonda 18. kez adını finale yazdırdı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.
Trabzonspor'a finali getiren golleri 78. dakikada Arda Çağan Çelik(kk) ve 90+2.dakikada Ernest Muçi kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 62. dakikada Erk Arda Aslan'dan geldi.
Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası final maçı 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Antalya Stadı'nda oynanacak.
Bordo-mavili takım, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynadığı kupa finalini 3-2 kaybederken, 2024-2025 sezonunda da Galatasaray karşısında sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Trabzonspor, Gençlerbirliği galibiyetiyle birlikte üst üste 3. kez kupada finale yükselme başarısı gösterdi.
Kupada bu sezon A Grubu'nda mücadele eden bordo-mavililer, Alanyaspor’a sahasında 1-0 mağlup olurken, deplasmanda ise İstanbulspor’u 6-1 mağlup etmişti. Ardından da evinde Fethiyespor’u 3-0 ve konuk olduğu Başakşehir’i 4-2'lik skorlarla geçen bordo-mavililer, 9 puanla çeyrek final biletini aldı. Bu turda da Karadeniz ekibi, 90 dakikası ve uzatmaları golsüz sona eren mücadelede Samsunspor’u penaltılar sonucu 3-1'le eleyerek yarı finale yükseldi.
Kupaya 4. turdan başlayan Gençlerbirliği ise organizasyonda çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. B Grubu'nu 10 puanla üçüncü bitiren kırmızı-siyahlılar, çeyrek finalde A Grubu'nu lider tamamlayan Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenerek 15 yıl sonra yarı finale yükseldi ve Trabzonspor ile eşleşti.