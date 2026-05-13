Fatih Tekke: Kupayı çok fazla istiyoruz!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek finale kaldı.
Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Finalde olduğumuz için tekrar çok mutluyuz. Tüm hasarlarımıza rağmen, zor bir karşılaşma olmasına rağmen, oyun olarak çok kötü olmamıza rağmen; ikinci yarının son bölümündeki oyuna biraz ağırlık, biraz inisiyatif katınca skor almamız gayet değerliydi. Ama tüm lig genelinde baktığımızda bu süreçte kupa finaline gitmek önemli. Kupayı çok fazla istiyoruz. Bunu camiamıza müzemize getirmek istiyoruz. Bunun için içeride çok ciddi coşkumuz var. Şimdi hafta sonu yeni bir maçımız var. Gelmesi gereken oyuncular var, sakat olan oyuncular var. Sizin sağlam zannettiğiniz ama sadece kulübede oturmak isteyen oyuncularımız var. Dolayısıyla hafta sonu bir maçımız var. Sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline hazırlanacağız" diye konuştu.
"HOCA KOVDURACAK MAÇLAR"
"Genç oyunculardan kurulu bir takım ve bence çok iyi iş çıkardılar. Asıl kadro daha iyidir çünkü tamamıyla konsantre olmaları kolay değildi, genç oyuncu olunca kendini göstermek için daha da mücadele ediyorlar. Kendilerini göstermek adına çok ciddi mücadele ettiler, tüm gençlerini kutluyorum. Çoğu hocanın sevmediği durumlardır bu. Geriye de düştük. Espri değil, ciddi bu, hoca kovduracak maçlar bunlar."
Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri: Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Burcu Köksal Ak Parti'de, Trump'tan Çin çıkarması
Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...
EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ 17-22 MAYIS'TA
Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilerin bayram ikramiyeleri için de tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödeme...
EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ 17-22 MAYIS'TA
Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilerin bayram ikramiyeleri için de tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak" dedi.
"BU YIL BEREKETLİ BİR YIL OLACAK"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlama Programı"nda konuştu. "Barajlarımız doluyor. Sulama konusunda da bir sıkıntımız bulunmuyor. Zirai don sebebiyle bir önceki sene düşüş yaşayan bitkisel üretimimiz çıkışa geçecek. Bu yıl bereketli bir yıl olacak" dedi. Erdoğan çiftçiler için yeni finansman paketini de "Tarım ve gıda alanına yatırım yapmak isteyen girişimcilerin finansmanını kolaylaştıracağız yüzde 80'ine kadar geri ödemeli finansman destekleri sağlayacağız." sözleriyle açıkladı.
BURCU KÖKSAL AK PARTİ'DEÖte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a AK Parti rozetini taktı.
ÖZEL'DEN, MUHİTTİN BÖCEK VE BURCU KÖKSAL AÇIKLAMASICHP lideri Özgür Özel'in de grup toplantısında gündeminde Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi ve Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık ifadeleri vardı. Muhittin Böcek ve oğlunun ifadelerinin şantaj yapılarak alındığını iddia eden Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı tehdit etmediğini de söyledi.
TRUMP'TAN ÇİN ÇIKARMASIDünya gündeminde bakalım... ABD Başkanı Trump, 8 buçuk yıl sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle 13-15 Mayıs'ta Pekin'e gidecek. Trump bu geziye Elon Musk ve Tim Cook gibi ABD'nin en büyük şirketlerinden bazılarının yöneticilerini de davet etti. İki liderin ticaret, yapay zeka, ihracat kontrolleri, Tayvan ve İran savaşı konularını görüşmesi bekleniyor. Dünyanın gözü de bu ziyarette olacak.
İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER ZOR DURUMDAÖte yandan İngiltere Başbakanı Starmer'ın partisinin seçimlerde ağır bir yenilgi almasının ardından üzerindeki baskı artıyor. Starmer'ın "her türlü meydan okumayla savaşacağını" açıklamasından yalnızca saatler sonra, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı da görevi bırakması yönünde çağrıda bulundu.
EUROVISION, İSRAİL TARTIŞMASIYLA BAŞLIYOR2026 Eurovision Şarkı Yarışması, beş ülkenin İsrail'in katılımını boykot etmesinin gölgesinde, bu akşam başlıyor. Büyük final, 16 Mayıs'ta Viyana'da gerçekleşecek. Yarışmaya bu yıl 35 ülke katılıyor. Ancak İrlanda, Hollanda, Slovenya, İspanya ve İzlanda, İsrail'in katılımı nedeniyle bu yılki yarışmayı boykot ediyor. Beş ülkenin başlıca gerekçesi, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı yürüttüğü ve binlerce sivilin ölümüne yol açan savaş.
TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NDAN HAKEM AÇIKLAMASITürkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hakem şikayetleri için "UEFA yetkilileriyle konuştuk, hakem hatası oranı olarak Avrupa'da çok gerilerdeyiz. Yabancı hakem 1 sefere mahsustu. Kendi hakemlerimizi korumak için yaptık. Avrupa'nın en az hata yapan hakemleri bizde, yabancı hakeme niye ihtiyacımız olsun ki..." dedi.
