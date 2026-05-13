        Fatih Tekke: Kupayı çok fazla istiyoruz!

        Fatih Tekke: Kupayı çok fazla istiyoruz!

        Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor, finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 23:36 Güncelleme:
        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Finalde olduğumuz için tekrar çok mutluyuz. Tüm hasarlarımıza rağmen, zor bir karşılaşma olmasına rağmen, oyun olarak çok kötü olmamıza rağmen; ikinci yarının son bölümündeki oyuna biraz ağırlık, biraz inisiyatif katınca skor almamız gayet değerliydi. Ama tüm lig genelinde baktığımızda bu süreçte kupa finaline gitmek önemli. Kupayı çok fazla istiyoruz. Bunu camiamıza müzemize getirmek istiyoruz. Bunun için içeride çok ciddi coşkumuz var. Şimdi hafta sonu yeni bir maçımız var. Gelmesi gereken oyuncular var, sakat olan oyuncular var. Sizin sağlam zannettiğiniz ama sadece kulübede oturmak isteyen oyuncularımız var. Dolayısıyla hafta sonu bir maçımız var. Sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline hazırlanacağız" diye konuştu.

        "HOCA KOVDURACAK MAÇLAR"

        "Genç oyunculardan kurulu bir takım ve bence çok iyi iş çıkardılar. Asıl kadro daha iyidir çünkü tamamıyla konsantre olmaları kolay değildi, genç oyuncu olunca kendini göstermek için daha da mücadele ediyorlar. Kendilerini göstermek adına çok ciddi mücadele ettiler, tüm gençlerini kutluyorum. Çoğu hocanın sevmediği durumlardır bu. Geriye de düştük. Espri değil, ciddi bu, hoca kovduracak maçlar bunlar."

