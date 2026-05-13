        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek: Bizi engellemek istediler!

        Dursun Özbek: Bizi engellemek istediler!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, her mayıs ayında olduğu gibi yine mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Futbol takımımız üst üste 4. yani 26. şampiyonluğumuzu kazanarak bizi gururlandırdı. Zor dönemlerden geçtik. Çıktığımız yolda bizi engellemek, durdurmak isteyenler oldu." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 15:49 Güncelleme:
        "Bizi engellemek istediler!"

        Galatasaray divan kurulu aylık olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda düzenlendi. Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de açıklamalarda bulundu.

        Her mayıs ayında olduğu gibi yine mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen Özbek, "Futbol takımımız üst üste 4. yani 26. şampiyonluğumuzu kazanarak bizi gururlandırdı. Bu başarıda büyük emeği olan başta Okan hocamız olmak üzere teknik kadromuz, oyuncularımız ve çalışanlarımıza buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Sezon boyunca bizim yanımızda olan taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Onların desteğiyle bu başarılara ulaştık. Hedeflerimiz şimdi daha büyük, o hedeflere de birlikte yürüyeceğiz. Cuma günü stadımızda şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımızla 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız" diye konuştu.

        "BİZİ ENGELLEMEK İSTEDİLER"

        Başkanlık seçiminden önceki son toplantıyı yaptıklarını hatırlatan Başkan Özbek, "Bize onurlu görevi emanet etmenizin üzerinden yaklaşık 23 ay geçti. Arkadaşlarımla birlikte bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Şimdi 2 sene daha bu önemli göreve talibiz. Öncelikle bu görev süresinde bizimle birlikte Galatasaray için emek veren önümüzdeki dönem listelerimizde yer almayan ama her zaman yanımızda olan arkadaşlarıma büyük teşekkür ediyorum. Her zaman Galatasaray’ın başarısı için çalıştılar. Zor dönemlerden geçtik. Çıktığımız yolda bizi engellemek, durdurmak isteyenler oldu. Bunlara karşı birlikte ve beraberliğimizi hep önde tuttuk. Sizin desteğiniz, bizim gücümüz oldu. Şimdi daha fazlasını yapmak için de hazırız. Bu seçim dönemi için sloganımızı 'Geleceğin Galatasaray’ı' olarak belirledik. Ben ve arkadaşlarım bu dönemde başaracaklarımızla Galatasaray için yepyeni bir hikaye yazma fırsatımızın olduğuna inanıyoruz. Sadece bugünkü başarılarla yetinen değil, arkamızdan gelen Galatasaraylılara gururla bırakacağımız bir Galatasaray’ın hayalini kuruyoruz. Bu eşiği atlamak için bugün elimizde çok önemli fırsat var. Başarmak zorundayız. Bu tarihi sorumlulukla sizin karşınızdayım. Galatasaray’ın geleceğini oluşturmak için bir saniye bile durmadan çalışacağımızın sözünü veriyorum. 16 Mayıs Cumartesi günü adamızda yapacağımız etkinlikle yeni dönem projelerimizi ve vizyonumuzla siz değerli üyelerimize paylaşacağız" şeklinde konuştu.

        EKİBİNİ TANITTI

        Başkan Dursun Özbek, daha sonra yeni dönemde çalışacağı ekibini tanıttı. 2026-2028 dönemi için de hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Özbek "Bugüne kadar yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapmak üzere sizlerden yetki isteyeceğiz, destek isteyeceğiz. Önümüzde tarihi bir fırsat var. Geleceğin Galatasaray’ını oluşturmak için önümüzde büyük fırsat var. 23’ünde yapacağımız seçime hepinizi davet ediyorum. Bizim için bir şölen olduğunu düşünelim. Orada hep beraber olmaya sizleri davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Doktora bıçak çekti, kafa attı!
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
