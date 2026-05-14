Eskişehir'de arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Seyitgazi ilçesinin kırsal Cevizli Mahallesi'nde, M.S. ve E.S, amcası S.S. ve amcasının oğlu İ.S. ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

AA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. av tüfeğiyle ateş açarak İ.S. ve S.S.'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede İ.S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Vücuduna isabet eden fişekle yaralanan S.S. ise ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü. İ.S.'nin cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Şüpheli M.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıdı.