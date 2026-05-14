        Haberler Dünya Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti, İsrail Meclisi'nin feshedilmesi için yasa tasarısı sundu | Dış Haberler

        Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti, İsrail Meclisi'nin feshedilmesi için yasa tasarısı sundu

        İsrail basınında yer alan habere göre, Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı koalisyon, geçmesi halinde ülkeyi beş ay içinde erken seçime götürecek İsrail Meclisi'nin feshedilmesine ilişkin yasa tasarısı sundu. İsrail basınında, sunulan tasarı koalisyon hükümetinin seçimlerin zamanlamasını kontrol etme çabası olarak değerlendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 07:46 Güncelleme:
        İsrail Meclisi'nin feshedilmesi için yasa tasarısı

        İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı koalisyon, geçmesi halinde ülkeyi beş ay içinde erken seçime götürecek İsrail Meclisi'nin feshedilmesine ilişkin yasa tasarısı sundu.

        The Times of Israel gazetesinin haberinde, Meclis'in feshedilmesine ilişkin yasa tasarısının tüm koalisyon partileri adına İsrail Meclisi Koalisyon Grup Başkanı Ofir Katz tarafından sunulduğu bildirildi.

        Haberde, Birleşik Tevrat Yahudiliği, Şas, Dini Siyonizm Yahudi Gücü ve Yeni Umut partileri tarafından desteklenen tasarının Meclis'ten geçmesi halinde üç aydan kısa olmamak kaydıyla beş ay içerisinde erken seçimlere gidileceği belirtildi.

        Meclis'in feshedilmesine ilişkin tasarı için ön oylamanın en erken 18 Mayıs'ta yapılabileceğine işaret edilen haberde, muhalefetin de desteğiyle birlikte tasarının yasalaşmasına kesin gözüyle bakıldığı vurgulandı.

        İsrail basınında, sunulan tasarı koalisyon hükümetinin seçimlerin zamanlamasını kontrol etme çabası olarak değerlendirildi.

        Ultra-Ortodoks Degel HaTorah (Tevrat Sancağı) Partisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerini zorunlu askerlikten muaf tutan bir yasa tasarısını kabul etme niyetinde olmaması nedeniyle erken seçim çağrısı yapmıştı.

        Söz konusu çağrının ardından Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz ve eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett liderliğindeki yeni ittifakta yer alan Gelecek Var Partisi dün Meclis'in feshi için, gelecek hafta görüşülmesi beklenen bir tasarı sunmuştu.

