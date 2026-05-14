Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Van, Hakkâri ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale’nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç ve doğusu, Konya’nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ’ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

İstanbul Yağmurlu 17° Ankara Sağanak Yağış 23° İzmir Sağanak Yağış 23° Antalya Yağmurlu 21° Trabzon Kısmen Güneşli 20° Bursa Yağmurlu 15° Adana Parçalı Bulutlu 25° Diyarbakır Kısmen Güneşli 26° Gaziantep Güneşli 24° Ağrı Parçalı bulutlu 20°

Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale’nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç ve doğusu, Konya’nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ’ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.