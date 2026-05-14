Meteoroloji'den sağanak ve fırtına alarmı! 39 il için sarı kod
Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre; 39 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara, kuzey Ege, batı ve orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun doğusu kuvvetli sağanak yağışlıyken, akşam saatlerinden itibaren Türkiye'nin tamamı kuvvetli sağanak yağmur ve fırtınanın etkisi altına giriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Van, Hakkâri ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale’nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç ve doğusu, Konya’nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ’ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale’nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç ve doğusu, Konya’nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ’ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.