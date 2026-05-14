        Hava Durumu SON DAKİKA: Meteoroloji'den sağanak ve fırtına alarmı! 39 il için sarı kod - Güncel hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak ve fırtına alarmı! 39 il için sarı kod

        Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre; 39 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara, kuzey Ege, batı ve orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun doğusu kuvvetli sağanak yağışlıyken, akşam saatlerinden itibaren Türkiye'nin tamamı kuvvetli sağanak yağmur ve fırtınanın etkisi altına giriyor.

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 07:07 Güncelleme:
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Van, Hakkâri ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale’nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç ve doğusu, Konya’nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ’ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 17°

        Ankara

        Sağanak Yağış 23°

        İzmir

        Sağanak Yağış 23°

        Antalya

        Yağmurlu 21°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 20°

        Bursa

        Yağmurlu 15°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 25°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 26°

        Gaziantep

        Güneşli 24°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 20°

        Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale’nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç ve doğusu, Konya’nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ’ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

