        Fransa'da şampiyon PSG: Üst üste 5. kez zafere ulaştı!

        Fransa'da şampiyon PSG: Üst üste 5. kez zafere ulaştı!

        Fransa Ligue 1'in 29. haftasında PSG, deplasmanda Lens'i 2-0 mağlup etti ve sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. PSG, Ligue 1'de üst üste 5. kez şampiyonluğa ulaştı.

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 00:16 Güncelleme:
        Fransa'da şampiyon PSG!

        Fransa Ligue 1'in 29. haftasında PSG, deplasmanda Lens ile karşılaştı.

        Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan maçı PSG 2-0 kazandı ve sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

        PSG'ye galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada Kvicha Kvaratskhelia ve 90+3. dakikada Ibrahim Mbaye kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte 76 puana ulaşan PSG, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Lens ise 67 puanda kaldı ve şampiyon şansını kaybetti.

        PSG, ligin son haftasında Paris FC'ye konuk olacak. Lens ise Lyon'a konuk olacak.

        ÜST ÜSTE 5. KEZ ŞAMPİYON

        PSG, Ligue 1’de üst üste 5. kez şampiyonluğa ulaştı.

        Mavi-kırmızılı ekip, toplamda ise 14. kez mutlu sona ulaştı.

        Fransa futbolunun son 15 yılına damga vuran Paris ekibi, son 14 sezonda 12. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

        LUIS ENRIQUE'NİN 20. KUPASI

        PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, kupa koleksiyonunu genişletmeye devam ediyor.

        İspanyol teknik adam, Paris ekibiyle üst üste 3. kez Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşarak teknik direktörlük kariyerindeki 20. kupasını kazandı.

        Barcelona’yla 2014/15 ve 2015/16 sezonlarında LaLiga, 2014/15’te UEFA Şampiyonlar Ligi, 2014/15, 2015/16 ve 2016/17’de İspanya Kral Kupası zaferleri yaşayan Luis Enrique; PSG döneminde de 1 Şampiyonlar Ligi, 3 Fransa Ligi, 2 Fransa Kupası, 3 Fransa Süper Kupası, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 FIFA Kıtalararası Kupa şampiyonluğu elde etti.

        Enrique’nin kariyerinde ayrıca Barcelona’yla kazandığı UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve İspanya Süper Kupası da yer alıyor.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DUBLE PEŞİNDELER

        Paris Saint-Germain, Ligue 1 şampiyonluğunun ardından sezonu Devler Ligi'ni de zaferle tamamlamaya çok yakın.

        Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaşan Fransız ekibi, finalde 30 Mayıs’ta Puskas Arena’da Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

        Mavi-kırmızılılar, sahaya üst üste 2. kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için çıkacak.

        JD Vance'ten İran'a dair açıklama
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finalde!
        Fatih Tekke: Kupayı çok fazla istiyoruz!
        Belediye başkanına yumruklu saldırı
        "Bizi engellemek istediler!"
        "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        39 il için sağanak uyarısı
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
