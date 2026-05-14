Fransa'da şampiyon PSG: Üst üste 5. kez zafere ulaştı!

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında PSG, deplasmanda Lens ile karşılaştı.

Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan maçı PSG 2-0 kazandı ve sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada Kvicha Kvaratskhelia ve 90+3. dakikada Ibrahim Mbaye kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 76 puana ulaşan PSG, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Lens ise 67 puanda kaldı ve şampiyon şansını kaybetti.

PSG, ligin son haftasında Paris FC'ye konuk olacak. Lens ise Lyon'a konuk olacak.

ÜST ÜSTE 5. KEZ ŞAMPİYON

PSG, Ligue 1’de üst üste 5. kez şampiyonluğa ulaştı.

Mavi-kırmızılı ekip, toplamda ise 14. kez mutlu sona ulaştı.

Fransa futbolunun son 15 yılına damga vuran Paris ekibi, son 14 sezonda 12. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

REKLAM

LUIS ENRIQUE'NİN 20. KUPASI

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, kupa koleksiyonunu genişletmeye devam ediyor.

İspanyol teknik adam, Paris ekibiyle üst üste 3. kez Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşarak teknik direktörlük kariyerindeki 20. kupasını kazandı.

Barcelona’yla 2014/15 ve 2015/16 sezonlarında LaLiga, 2014/15’te UEFA Şampiyonlar Ligi, 2014/15, 2015/16 ve 2016/17’de İspanya Kral Kupası zaferleri yaşayan Luis Enrique; PSG döneminde de 1 Şampiyonlar Ligi, 3 Fransa Ligi, 2 Fransa Kupası, 3 Fransa Süper Kupası, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 FIFA Kıtalararası Kupa şampiyonluğu elde etti.

Enrique’nin kariyerinde ayrıca Barcelona’yla kazandığı UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve İspanya Süper Kupası da yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DUBLE PEŞİNDELER

Paris Saint-Germain, Ligue 1 şampiyonluğunun ardından sezonu Devler Ligi'ni de zaferle tamamlamaya çok yakın.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaşan Fransız ekibi, finalde 30 Mayıs’ta Puskas Arena’da Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

Mavi-kırmızılılar, sahaya üst üste 2. kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için çıkacak.