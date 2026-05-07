Cüneyt Özdemir'den, Tan Taşçı'ya: O sözleri size söylemedim

Mustafa Sandal’ın onuruna düzenlenen 'Saygı1' konserinde sahne alan Nikbinler’in performansı tartışma yarattı. 'Denize Doğru' adlı şarkıyı seslendiren grup eleştirilerin hedefi oldu. Şarkının yapay zekâ tarafından düzenlendiği ve grubun solisti Berika Karadağ’ın playback yaptığı iddia edildi.

Gecede sahne alan Murat Dalkılıç da isim vermeden tepki göstererek, “Biraz önce yapay zekânın söylediği şarkıyı kendi söylüyormuş gibi yapan çok iyi bir şarkıcı rolünde birini gördüm” ifadesini kullandı.

Tan Taşçı da performansı eleştirenler arasındaydı. Ünlü şarkıcı, “Konser adı altında playback yapılan, orkestranın sadece çalıyormuş gibi göründüğü gecelerden, yapay zekâ vokallerle sahnelenen gösterilerden, reklam bütçesi ve magazinle şişirilmiş, davetiyeli ve ünlü kalabalıklarla doldurulmuş salonlardan sıkıldıysanız, son kez geliyorum” ifadelerini kullanarak, konser takvimini açıkladı.

Cem Adrian ise Nikbinler'e destek verdi. Adrian, "Yapay zekâ tartışmalarındaki hassasiyetler, yapay zekânın insanların kendi alanına dokunduğu anda başlıyor gibi… Örneğin şarkıcılar… Dün ucuza mâl olduğu ve hızı yüzünden yapay zekâ ile klipler üretip paylaşırken, o alanın emekçilerini pek dert etmiyor gibiydiler. Konu müzik ve sahneye gelince daha yüksek sesler çıkıyor" dedi.

REKLAM

"KİMSE PANİK YAPMASIN"

Mustafa Sandal tartışmasının ardından Nikbinler’e destek vererek, grubun performansıyla ile ilgili şunları söyledi: AI diyenler oluyormuş. Bana DM’den canlı kayıtlarını göndermiş genç kardeşlerim. Dinleyin, takdir sizin. Bu arada, kimse panik yapmasın şarkının sözleri de bestesi gerçek, sahibi de tam karşınızda. Ama bu müziğe âşık gençleri de yabana atmayalım. Sanki şarkıyı o okumamış da AI okumuş gibi yorumlar var. Gördüğüm; kendisi stüdyoya girmiş söylemiş. Ben de alkışladım, bir kez de buradan alkışlıyorum.

"ARTIK BUNA ALIŞIN"

Gazeteci Cüneyt Özdemir, önceki gün YouTube kanalında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, "Kişisel olarak 'Şu şunu dedi' demiyorum ama mesela Sezen Aksu bu tartışmaya girse, 'Şu şöyle olsa' dese anlarım. Türkiye'de bu kadar büyük bir şarkı sözü yazarı, besteci ve aranjör olarak, yani bu kadar üretken bir insan, bu tartışmaya özgüvenle girebilir. Ancak bu tartışmaya hemen balıklama atlayanlara bakıyorum; çok kişiselleştirmek istemiyorum ama kardeşim, sen ne yaptın da ne söylüyorsun? Kimin ne yaptığını eleştiriyorsun? Bir dakika yani, artık buna alışın" açıklamasını yaptı.

"SİZDEN İCAZET Mİ ALACAĞIZ"

Bu sözlere kayıtsız kalmayan Tan Taşçı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Şarkıcı, yaptığı açıklamada yapay zekânın pek çok sektörde olduğu gibi sanat dünyasında da mağduriyetler yarattığını belirterek; asıl meselenin teknoloji düşmanlığı değil, bu araçların sanata doğru şekilde adapte edilmesi olduğunu vurguladı. Kliplerinde yapay zekâ desteğini şeffaf bir şekilde kullandığını belirten şarkıcı, asıl eleştirisinin sahnede canlı performans sergileniyormuş izlenimi verilerek kullanılan yapay zekâ vokallerine olduğunu ifade etti.

REKLAM

Taşçı, açıklamasına şöyle devam etti: Cüneyt Özdemir'den çok enteresan yorumlar aldık. Bizi yorum yapmamız konusunda eleştirmiş ve bizim yerimize Sezen Aksu'nun konuşması gerektiğini söylemiş. Cüneyt Bey, bence bu durumda siz de yorum yapmayın; bu konuda Ertuğrul Özkök yorum yapsın, çünkü o daha kompetan ve eski bir haberci. Sizin mantığınızla bakınca durum böyle oluyor. Siz son yıllarda neredeydiniz bilmiyorum ama ben; bestelerimle, yorumculuğumla, sahnelerimle ve aranjörlüğümle kendimi ispatlamış biriyim. Haberci olmanıza rağmen konudan bihaber olabilirsiniz. Her zamanki o üstten bakan tavrınızla zaman geçtikçe daha da aksileşiyorsunuz. Yapay zekâ modellemesiyle bir enstrümantal albüm yaptınız diye bir anda işin kompetanı mı oldunuz? Sizden icazet mi alacağız?

"O SÖZLERİ SİZE SÖYLEMEDİM"

Cüneyt Özdemir ise "O sözleri sizin için söylememiştim" diyerek, şarkıcıya karşılık verdi. Bunun üzerine Taşçı, gün boyunca fotoğraflarıyla birlikte hedef gösterildiğini belirten, "En azından gün içinde bir düzeltme yapsaydınız iyi olurdu" dedi.

Cüneyt Özdemir sonrasında "Tan bey San Fransisco’dayım 10 saat geriden geliyoruz. Gördüğüm an yazdım size… Sizin yapay zekâ ile müzik yapmak konusundaki düşüncelerinize de saygı duydum. Bence üzerine konuşulacak tartışılacak bir konu… Fakat adınızın geçmediği bir konuyu üzerinize alınıp bana şahsen cevap verip, bir de bana yaptığınız eleştiriler de benim tuhafıma gitti. Canınız sağ olsun… Kişiselleştirilmediği sürece sağlıklı bir tartışma. İyi günler dilerim bu vesile ile…" şeklinde yanıt verdi.