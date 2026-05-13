Hindistan altın ithalatında vergiyi artırdı

Hindistan hükümeti, rupideki değer kaybını frenlemek ve döviz rezervleri üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla altın ve gümüş ithalat vergilerini sert şekilde artırdı. Dünyanın en büyük ikinci altın tüketicisi konumundaki ülkede alınan kararın, hem küresel kıymetli maden piyasalarını hem de iç talebi etkilemesi bekleniyor.

Hükümetin yayımladığı kararnameye göre altın ve gümüş ithalatında uygulanan toplam vergi oranı yüzde 6’dan yüzde 15’e yükseltildi. Yeni düzenleme kapsamında yüzde 10 temel gümrük vergisi ile yüzde 5 oranında Tarım Altyapısı ve Kalkınma Vergisi (AIDC) uygulanacak. Platin ithalatındaki vergi oranı ise yüzde 6,4’ten yüzde 15,4’e çıkarıldı.

Kararın temel gerekçesi, yükselen petrol fiyatları ve artan ithalat faturası nedeniyle baskı altına giren cari açığı kontrol altına almak ve Hindistan rupisini desteklemek olarak gösterildi. Son dönemde Asya’nın en kötü performans gösteren para birimlerinden biri haline gelen rupi, dolar karşısında tarihi düşük seviyelere yakın seyrediyor.

Başbakan Narendra Modi de geçtiğimiz günlerde halka yaptığı çağrıda vatandaşlardan bir yıl boyunca altın satın almamalarını istemişti. Modi, özellikle düğün ve geleneksel etkinliklerde yoğun altın tüketiminin ülkenin döviz rezervleri üzerinde ciddi yük oluşturduğunu savundu.

SEKTÖR: KAÇAKÇILIK YENİDEN ARTABİLİR

Sektör temsilcileri ise vergi artışının talebi düşürebileceğini ancak kaçak altın ticaretini yeniden artırma riski taşıdığını belirtiyor. Hindistan, 2024 yılında ithalat vergilerini düşürdükten sonra kaçakçılıkta belirgin gerileme yaşamıştı. Kuyumculuk sektörü temsilcileri, yeni vergi oranlarının yeniden kayıt dışı ticareti teşvik edebileceği uyarısında bulundu.

Hindistan Külçe ve Mücevherciler Birliği yetkilileri, altın fiyatlarının zaten tarihi yüksek seviyelerde bulunduğunu, ek vergi yükünün tüketici talebini daha da baskılayabileceğini ifade etti.

ALTIN İTHALATINDA 30 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Ülkede bankalar, daha önce yürürlüğe giren yüzde 3’lük Entegre Mal ve Hizmet Vergisi (IGST) nedeniyle yaklaşık bir ay boyunca altın ve gümüş ithalatını durdurmuştu. Bu nedenle Hindistan’ın nisan ayındaki altın ithalatının yaklaşık 15 ton ile son 30 yılın en düşük seviyesine gerilediği tahmin ediliyor.

Mayıs ayında ise bankaların yeniden ithalata başlamasıyla yaklaşık 9 ton altın ve 34 ton gümüş ülkeye giriş yaptı. Ancak yeni vergi artışının ardından ithalatın yeniden yavaşlaması bekleniyor.

DÜĞÜN TALEBİ GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDİYOR

Sektör temsilcileri, hükümetin çağrısına rağmen Hindistan’da kültürel nedenlerle altın talebinin tamamen ortadan kalkmasının zor olduğunu vurguluyor. Ülkede yıllık altın tüketimi 700-800 ton seviyesinde bulunurken, iç üretim yalnızca 1-2 ton düzeyinde kalıyor. Bu nedenle talebin büyük bölümü ithalatla karşılanıyor.

Kuyumculuk şirketleri özellikle düğün sezonunun talebi canlı tuttuğunu belirtiyor. Nitekim ülkedeki büyük mücevher şirketlerinden bazılarının çeyreklik satışlarında yüzde 68 ila yüzde 85 arasında artış kaydedildiği bildirildi.

Öte yandan uzmanlar, artan jeopolitik gerilimler, yükselen petrol fiyatları ve ABD’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin Hindistan ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekiyor.