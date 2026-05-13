Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.779,93 %-2,34
        DOLAR 45,4139 %0,10
        EURO 53,3138 %0,02
        GRAM ALTIN 6.861,41 %-0,28
        FAİZ 42,06 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 126,26 %-0,08
        BITCOIN 81.191,00 %0,64
        GBP/TRY 61,5088 %0,06
        EUR/USD 1,1734 %-0,04
        BRENT 106,43 %-1,24
        ÇEYREK ALTIN 11.218,40 %-0,28
        Haberler Ekonomi Altın Hindistan altın ithalatında vergiyi artırdı

        Hindistan altın ithalatında vergiyi artırdı

        Hindistan, rupideki değer kaybını frenlemek amacıyla altın ve gümüş ithalat vergilerini yüzde 15'e yükseltti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 08:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hindistan altın ithalatında vergiyi artırdı

        Hindistan hükümeti, rupideki değer kaybını frenlemek ve döviz rezervleri üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla altın ve gümüş ithalat vergilerini sert şekilde artırdı. Dünyanın en büyük ikinci altın tüketicisi konumundaki ülkede alınan kararın, hem küresel kıymetli maden piyasalarını hem de iç talebi etkilemesi bekleniyor.

        Hükümetin yayımladığı kararnameye göre altın ve gümüş ithalatında uygulanan toplam vergi oranı yüzde 6’dan yüzde 15’e yükseltildi. Yeni düzenleme kapsamında yüzde 10 temel gümrük vergisi ile yüzde 5 oranında Tarım Altyapısı ve Kalkınma Vergisi (AIDC) uygulanacak. Platin ithalatındaki vergi oranı ise yüzde 6,4’ten yüzde 15,4’e çıkarıldı.

        REKLAM

        Kararın temel gerekçesi, yükselen petrol fiyatları ve artan ithalat faturası nedeniyle baskı altına giren cari açığı kontrol altına almak ve Hindistan rupisini desteklemek olarak gösterildi. Son dönemde Asya’nın en kötü performans gösteren para birimlerinden biri haline gelen rupi, dolar karşısında tarihi düşük seviyelere yakın seyrediyor.

        Başbakan Narendra Modi de geçtiğimiz günlerde halka yaptığı çağrıda vatandaşlardan bir yıl boyunca altın satın almamalarını istemişti. Modi, özellikle düğün ve geleneksel etkinliklerde yoğun altın tüketiminin ülkenin döviz rezervleri üzerinde ciddi yük oluşturduğunu savundu.

        SEKTÖR: KAÇAKÇILIK YENİDEN ARTABİLİR

        Sektör temsilcileri ise vergi artışının talebi düşürebileceğini ancak kaçak altın ticaretini yeniden artırma riski taşıdığını belirtiyor. Hindistan, 2024 yılında ithalat vergilerini düşürdükten sonra kaçakçılıkta belirgin gerileme yaşamıştı. Kuyumculuk sektörü temsilcileri, yeni vergi oranlarının yeniden kayıt dışı ticareti teşvik edebileceği uyarısında bulundu.

        Hindistan Külçe ve Mücevherciler Birliği yetkilileri, altın fiyatlarının zaten tarihi yüksek seviyelerde bulunduğunu, ek vergi yükünün tüketici talebini daha da baskılayabileceğini ifade etti.

        REKLAM

        ALTIN İTHALATINDA 30 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

        Ülkede bankalar, daha önce yürürlüğe giren yüzde 3’lük Entegre Mal ve Hizmet Vergisi (IGST) nedeniyle yaklaşık bir ay boyunca altın ve gümüş ithalatını durdurmuştu. Bu nedenle Hindistan’ın nisan ayındaki altın ithalatının yaklaşık 15 ton ile son 30 yılın en düşük seviyesine gerilediği tahmin ediliyor.

        Mayıs ayında ise bankaların yeniden ithalata başlamasıyla yaklaşık 9 ton altın ve 34 ton gümüş ülkeye giriş yaptı. Ancak yeni vergi artışının ardından ithalatın yeniden yavaşlaması bekleniyor.

        DÜĞÜN TALEBİ GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDİYOR

        Sektör temsilcileri, hükümetin çağrısına rağmen Hindistan’da kültürel nedenlerle altın talebinin tamamen ortadan kalkmasının zor olduğunu vurguluyor. Ülkede yıllık altın tüketimi 700-800 ton seviyesinde bulunurken, iç üretim yalnızca 1-2 ton düzeyinde kalıyor. Bu nedenle talebin büyük bölümü ithalatla karşılanıyor.

        Kuyumculuk şirketleri özellikle düğün sezonunun talebi canlı tuttuğunu belirtiyor. Nitekim ülkedeki büyük mücevher şirketlerinden bazılarının çeyreklik satışlarında yüzde 68 ila yüzde 85 arasında artış kaydedildiği bildirildi.

        Öte yandan uzmanlar, artan jeopolitik gerilimler, yükselen petrol fiyatları ve ABD’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin Hindistan ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 12 Mayıs 2026 (Galatasaray Kupasına Kavuşuyor)

        Yabancı hakem konusu gündeme gelecek mi? Kupada Konyaspor'un rakibi kim olacak? Trabzonspor yarın saat 20.30'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Galatasaray kupasına kavuşuyor. Sarı Kırmızılılar kupasını 15 Mayıs cuma günü evinde alacak. Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a sert tepki. Fenerbahçe'de seçi...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        Faiz borsaya alternatif oluyor mu?
        Faiz borsaya alternatif oluyor mu?
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölgede etkili olacak
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölgede etkili olacak
        Pekin'in yaptırım uyguladığı Rubio'nun Çin'e ilk ziyareti
        Pekin'in yaptırım uyguladığı Rubio'nun Çin'e ilk ziyareti
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        Test sonuçları belli oldu
        Test sonuçları belli oldu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        Acı haber
        Acı haber
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Alevlerin arasında kaldılar
        Alevlerin arasında kaldılar
        "Savaşı sonlandırmak için yeterli istek ve niyet var"
        "Savaşı sonlandırmak için yeterli istek ve niyet var"
        Maskenin Ardı: Solo Il Gala!
        Maskenin Ardı: Solo Il Gala!