        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Kardeş ağabeyi ateşe vermişti! İstenen ceza belli oldu | Kastamonu haberleri | Son dakika haberleri

        Kardeş ağabeyi ateşe vermişti! İstenen ceza belli oldu!

        Kastamonu'nda, ağabeyi 78 yaşındaki Mevlüt B.'yi, kilitlediği ahırda ateşe veren 65 yaşındaki Mecit B., hakim karşısına çıktı. Savcılık, sanık hakkında, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek, üstsoydan kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ceza istedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 10:35 Güncelleme:
        Kastamonu'da olay, 29 Temmuz 2025 tarihinde Cide ilçesi Başköy köyü Pire Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mecit B.'ye (65) ait iki katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğinde bulunan samanlığa da sıçradı.

        Kardeşi tarafından yakılan 78 yaşındaki Mevlüt B.
        AĞABEY VE KARDEŞİ YARALANDI

        Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında Mecit B. ile ağabeyi Mevlüt B. (78) yaralandı.

        Ağabeyini ahıra kitleyip yaktığı iddia edilen Mecit B., tutuklu.
        KARDEŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

        Yaralanan iki kardeş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan kardeşlerden Mevlüt B., yangını bilinçli çıkarttığı ve kendisini öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle kardeşi Mecit B.'den şikayetçi oldu.

        ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Bunun üzerine Cide Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Mecit B., gözaltına alınarak tutuklandı.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Mecit B. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "canavarca hisle veya eziyet çektirerek, üstsoydan kardeşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla açılanan dava görülmeye devam etti. Duruşmada sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

        "BANA İFTİRA ATMAKTADIR"

        Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Mecit B., "Ben bir şey yapmadım. Suçsuzum. Mağdurum. 2018 yılında aramızda bir tartışma olmuştu. Bundan dolayı ailesi ve kendisi bana iftira atmaktadır. Suçsuzum, beraatımı talep ederim" dedi.

        21 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Cumhuriyet savcısı, duruşmada verdiği mütalaasında sanığın, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek, üstsoydan kardeşe karşı kasten öldürme' suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

        Avukatların mütalaaya karşı süre talebinde bulunmasının ardından mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
