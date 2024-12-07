Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor
Giriş: 07.12.2024 - 00:10 Güncelleme: 07.12.2024 - 00:10
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı ‘Sinemanın En İyileri’ programının bu bölümünde Philadelphia Hikâyesi’nden, Bir Gecede Oldu’ya, Bazıları Sıcak Sever’den Tehlikeli Bebek’e ‘sinema tarihinin en iyi 5 klasik romantik komedi filmini’ni anlattı...
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