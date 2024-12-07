Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi

Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı ‘Sinemanın En İyileri’ programının bu bölümünde Philadelphia Hikâyesi’nden, Bir Gecede Oldu’ya, Bazıları Sıcak Sever’den Tehlikeli Bebek’e ‘sinema tarihinin en iyi 5 klasik romantik komedi filmini’ni anlattı...