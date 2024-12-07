Bursa'da olay, geçen yıl aralık ayında meydana geldi. Batuhan Malay (23), ayrıldığı nişanlısı Ayşenur K.’yi (22) takip etti. Arkadaşlarıyla AVM’de gezerken takip edildiğini fark edip, evine gitmek üzere otoparka inen Ayşenur K., peşinden gelen Batuhan Malay ile tartışmaya başladı.

OTOPARKTA 12 YERİNDEN BIÇAKLADI DHA'daki habere göre Malay, cebindeki bıçağı çıkarıp eski nişanlısını 12 yerinden bıçakladı. Ayşenur K. hastanede tedaviye alınırken, olayın ardından kaçan ve kısa süre sonra polis merkezine giden Malay ise tutuklandı.

SAVCI, 20 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ Batuhan Malay’ın, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla yargılandığı Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada mütalaa veren savcı, tutuklu sanığın 20 yıla kadar hapsini istedi. Mütalaaya karşı savunması sorulan Malay, eski nişanlısını takip etmediğini, tesadüfen AVM’de gördüğünü söyledi. REKLAM

"ERKEK KARDEŞLERİMDEN BİLE KISKANIYORUM" Ayşenur K.'yi hala çok sevdiğini ve ona zarar vermek istemediğini savunan Malay, “Onu sadece arkadaşlarıyla değil, erkek kardeşlerimle gezerken dahi görsem kıskanıyordum. Beni aldatacak diye çok korkuyordum. Hakim Bey, 3 yıllık ilişkimiz olan eski nişanlımı inanın hala seviyorum. O gün tartıştık. Sinirlenip kendisini bıçakladım.