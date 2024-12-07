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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski nişanlısını 12 kez bıçaklamıştı! Böyle sevgi olmaz olsun | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Eski nişanlısını 12 yerinden bıçaklamıştı! Böyle sevgi olmaz olsun!

        Bursa'da, ayrıldığı nişanlısı 22 yaşındaki Ayşenur K.'yi takip edip, AVM otoparkında 12 yerinden bıçaklayan 23 yaşındaki Batuhan Malay'ın, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı davada mütalaa veren savcı, tutuklu sanığın 20 yıla kadar hapsini istedi. Mütalaaya karşı savunması sorulan Malay, 12 yerinden bıçakladığı eski nişanlısı için "Hakim bey, 3 yıllık ilişkimiz olan eski nişanlımı inanın hala seviyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 07:29 Güncelleme: 07.12.2024 - 08:43
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        Eski nişanlısını 12 yerinden bıçaklamıştı! Böyle sevgi olmaz olsun!
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        Bursa'da olay, geçen yıl aralık ayında meydana geldi. Batuhan Malay (23), ayrıldığı nişanlısı Ayşenur K.’yi (22) takip etti. Arkadaşlarıyla AVM’de gezerken takip edildiğini fark edip, evine gitmek üzere otoparka inen Ayşenur K., peşinden gelen Batuhan Malay ile tartışmaya başladı.

        OTOPARKTA 12 YERİNDEN BIÇAKLADI

        DHA'daki habere göre Malay, cebindeki bıçağı çıkarıp eski nişanlısını 12 yerinden bıçakladı. Ayşenur K. hastanede tedaviye alınırken, olayın ardından kaçan ve kısa süre sonra polis merkezine giden Malay ise tutuklandı.

        SAVCI, 20 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

        Batuhan Malay’ın, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla yargılandığı Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada mütalaa veren savcı, tutuklu sanığın 20 yıla kadar hapsini istedi. Mütalaaya karşı savunması sorulan Malay, eski nişanlısını takip etmediğini, tesadüfen AVM’de gördüğünü söyledi.

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        "ERKEK KARDEŞLERİMDEN BİLE KISKANIYORUM"

        Ayşenur K.'yi hala çok sevdiğini ve ona zarar vermek istemediğini savunan Malay, “Onu sadece arkadaşlarıyla değil, erkek kardeşlerimle gezerken dahi görsem kıskanıyordum. Beni aldatacak diye çok korkuyordum. Hakim Bey, 3 yıllık ilişkimiz olan eski nişanlımı inanın hala seviyorum. O gün tartıştık. Sinirlenip kendisini bıçakladım.

        "YAPMA ÖLECEĞİM' DEYİNCE KENDİME GELDİM"

        Gözlerime bakıp, ‘Yapma öleceğim’ deyince kendime geldim. Bu sırada, tutmak istediği bıçağı kendisine, ‘Eli kesilmesin’ diye keskin tarafını ben tutup verdim. Olayın ardından polise gidip teslim oldum" dedi.

        ESKİ NİŞANLI ŞİKAYETÇİ OLDU

        Ayşenur K. ise arkadaşları ile AVM'ye gittiğini söyleyerek, “Takip edildiğimi fark edince babamı aradım, takip edildiğimi söyledim. Otoparka indiğimde bana saldırdı. Şikayetçiyim” dedi.

        Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, karar vermek için duruşmayı erteledi.

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