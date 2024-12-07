Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
BORGES'TEN ÜÇ KİTAP
Büyülü gerçekçilik akımının önde gelen isimlerinden Arjantinli yazar Jorge Luis Borges, üç kitabıyla Can Yayınları’nda. Borges’in 1930’lu yıllarda kaleme aldığı felsefeye, teolojiye, edebiyata dair kısa denemelerinden oluşan eseri Tartışmalar'da Akhilleus ile kaplumbağa paradoksu, zaman içinde bir an olarak uzam, Kabala, kutsal üçlü gizemi, cehennem kültü gibi temalar Borges'in kişiliğinin yansımaları olarak yer alıyor. Yazarın düşsel bir evreni kurguladığı, en sevilen hikâye derlemelerinden Ficciones'teki öyküler hem bildiğimiz yasaların hiçbirinin geçerli olmadığı alternatif bir edebî evren hem de kurmaca üzerine derinlikli bir tefekkür sunuyor. 1920’lerden 1970’lere kadar birçok kitap için yazdığı önsözlerden oluşan ve ilk kez Türkçe yayımlanan Önsözler Kitabı'nın yarısı Lewis Carroll, Kafka, Melville, Joyce, Shakespeare, Spinoza, Poe, Valéry, Lovecraft gibi önemli yazarlarla klasik Batı edebiyatına, diğer yarısı ise Borges’in bir resmini çizmeye hevesli olduğu, karakteri ve özgünlüğü sorusu onun zamanında hâlâ tartışılan Arjantin edebiyatına odaklanıyor.
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BİLARDO
(Can Bonomo)
Can Bonomo’nun ilk romanı Ateşli Silahlar ve Bilardo, Mundi etiketiyle raflardaki yerini aldı. Ateşli Silahlar ve Bilardo, modern dünyanın başarı takıntısı, sınıf atlama çabası ve köşeyi dönme hayallerini ruh ve sinir hastalıklarıyla harmanlanıyor. Romanda moto-kurye Necip’in yolculuğu, bir yandan maddi çıkmazlarla dolu hayatın gerçeklerini gözler önüne sererken diğer yandan varoluşsal kaygıların absürd komedisine dönüşüyor.
BEETHOVEN MÜZİĞİN OZANI
(Göknil Özkök)
Klasik Batı müziğinin önemli bestecilerinin yaşamlarını 2006’dan bu yana çocuklar için romanlaştıran yazar, viyola sanatçısı ve akademisyen Göknil Özkök, bu kez doğanın sesini, renklerini, biçimlerini, kokularını müzikle anlatmayı hayatının amacı olarak gören; aksi mizacının ardında yüreği merhametle çarpan, çağlara ilham olmuş bir bestecinin, Ludwig van Beethoven’in yaşamını kaleme alıyor. Can Yayınları'ndan çıkan kitap, Beethoven’ın 1780’lerde, Almanya’da, ailesini geçindirmek için saray orkestrasında viyola çalmasıyla başlayan müzik hayatından mutsuz ve öfkeli babasının evde yarattığı kasvetli havayı kırmak için kardeşi Karl’la, Ren Nehri kıyısında geçirdiği zamanlara uzanıyor...
KİLİTLİ ODA MUAMMALARI
(Otto Penzler)
Stephen King, Dashiell Hammett, Lawrence Block, Agatha Christie, Georges Simenon, Dorothy L. Sayers, P. G. Wodehouse ve çok daha fazlasından kafa karıştırıcı gizemlerle dolu, kilitli oda muammaları ve imkânsız suç öyküleri… Edgar Ödüllü Otto Penzler’in türün yaklaşık iki yüz yıllık geçmişinden derlediği Domingo Yayınevi'nden çıkan bu kitap, yazılmış en iyi elli yedi imkânsız suç öyküsüyle, suç öykücülüğünün iskeletini karanlıklardan ortaya çıkaran bir el feneri. Sayfaları arasında “Uçan Ölüm”, “Geçmişi Olmayan Adam”, “Çok Acayip Bir Yatak” ve “Görünmez Silah” gibi unutulmayacak öykülerin yanı sıra, Arthur Conan Doyle’un Sherlock Holmes’ü, Georges Simenon’un Jules Maigret’si, Agatha Christie’nin Hercule Poirot’su, Dashiell Hammett’ın Continental Op’u ve suç dünyasının daha nice fazla zeki karakterine rastlayabileceğiniz, kafa çalıştıran polisiyenin son noktası Kilitli Oda Muammaları, Katilin Şeyi ve Kavgaz serilerinin yazarı Algan Sezgintüredi’nin tercümesiyle polisiye okurları için kaçırılmaz bir maden.
TURFANDA MI YOKSA TURFA MI?
(Mizancı Murat)
1892 yılında yayımlanan Turfanda mı Yoksa Turfa mı? Mizancı Murat’ın ilk ve tek romanıdır. Türk edebiyatının ilk siyasal ve ilk idealist romanlarından biri sayılan eserde, dönemin sosyal ve siyasal panoraması eleştirel bir üslupla çizilmiştir. Yazarı tarafından “milli roman” alt başlığıyla sunulan eserin kahramanı, Cezayir’de büyüyüp Fransa’da tıp eğitimi aldıktan sonra devletine hizmet etmek üzere İstanbul’a gelen Mansur’dur. Mizancı Murat’ın kendisiyle özdeşleştirdiği bu idealist karakter, İstanbul’a gelir gelmez bürokrasideki çarpıklıklara tanık olur; erk sahiplerinin vurdumduymazlığı, eğitimdeki ciddi sorunlar ve ahlaki yozlaşma onu hayal kırıklığına uğratır. Ancak yılmaz, idealinden vazgeçmez; toplumun yararını kendinden üstün tutar. İmparatorluğun Tanzimat dönemi sonrasına İstanbul, Cezayir, Suriye, Lübnan ve Aydın’dan bakan Turfanda mı Yoksa Turfa mı?; ele aldığı konular, içerdiği fikirler bakımından Türk edebiyatı klasikleri arasında ayrı yer tutan bir eser.
YAZANLARIN OKUMA KÜLTÜRÜ
(Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek)
VakıfBank Kültür Yayınları, 'Yazanların Okuma Kültürü' isimli kitabı okurlarıyla buluşturuyor. Editörlüğünü Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek’in yaptığı bu çalışma, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın önde gelen kalemlerinin okuma tercihleri, okuyuş biçimleri ve rutinlerini inceliyor. Kitapta, Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Peyami Safa’ya, Yaşar Kemal’den Tarık Buğra’ya, Oğuz Atay’dan Adalet Ağaoğlu’na, Cahit Zarifoğlu’dan Sezai Karakoç’a edebiyatımızın önemli isimlerinin neler okuduklarını ve kendilerine has dünyalarında kitapların nasıl bir yere sahip olduğunu göreceksiniz. 'Yazanların Okuma Kültürü' okurları edebiyat tarihi, kütüphaneler ve okuma kültürü dünyasında düşündüren ve gülümseten keyifli bir yolculuğa davet ediyor.
GENİŞ ARAZİDE BİR BEN
(Sema Aslan)
Sema Aslan, İletişim Yayınları'ndan çıkan Geniş Arazide Bir Ben'de, kendisiyle mücadele halindeki bir kadının hikâyesini anlatıyor. Babasıyla ama kendisiyle, arkadaşlıklarla ama kendisiyle, dünyayla ama kendisiyle! Bir çıkar yol arıyor, ferah ferah nefes alabileceği bir an. Ama neresi çıkar yol, hangi an diğerlerine göre daha ferah? Bu soruların yarattığı karmaşa da ortada duruyor ve bir yerden sonra hikâyenin kendisine dönüşüyor.
GÜLME: KOMİĞİN ANLAMI ÜZERİNE BİR DENEME
(Henri Bergson)
Sezgi, açık toplum, bilinç, deneyim, kültür ve hafıza üzerine fikirleriyle 20. yüzyılın ilk yarısına damga vuran Henri Bergson’un, ilk olarak 1900’de kitaplaştırılan Gülme: Komiğin Anlamı Üzerine Bir Deneme adlı yapıtı Can Yayınları etiketiyle okurla buluşuyor. Eserinde komiğin biçimlerini, komedinin sanatlar arasındaki konumunu ve gülmenin ardında yatan itici güçleri irdeleyen Bergson, bireyin ve toplumun mekanik katılığını, birtakım kusur ve dürtülerini de mercek altına alarak kültürel bir analiz de sunuyor: "Kıyıya vuran dalga uzaklaşırken bazen köpüğün bir kısmını kumsala bırakır. Yakınlarda oynayan çocuk, bu köpükten bir avuç dolusu alır ve bir an sonra avucunun içinde birkaç damla sudan fazlasının kalmadığını görünce şaşırır – üstelik bu, onu getiren dalgadan çok daha tuzlu, çok daha acı bir sudur. Gülme de işte bu köpük gibi doğar."
TEK KİŞİLİK BALAYI
(Özay Erdem)
Özay Erdem, Everest Yayınları'ndan çıkan ilk kitabıyla okurlarla buluşuyor. Öykülerinde dili, kurgu tekniği ve capcanlı karakterleriyle dikkat çeken Erdem, Tek Kişilik Balayı’nda hayatın içinden çekip aldığı takıntıları süzmüş. İnce gözlemlerle, şaşırtıcı tespitlerle bezeyip tertemiz bir dille işleyerek ortaya daha ilk kitapta usta işi bir öykü demeti çıkarmış. Evinde birden olağandışı sesler işitmeye başlayan karıkocanın tedirginliği, para üstünü istemeye çekinen adamın ikircikleri, pinti birinin aldığı olağanüstü tasarruf önlemleri, kelime oyununda rakibini yenmeye kafayı takan kişinin hırsı ve diğerleri, beklenmedik biçimde halka halka büyüyen bir kurguda işleniyor. Tek Kişilik Balayı ince mizah anlayışını, duru anlatımını ve sıradışı final geleneğini tüm öykülerde koruyarak zevkli bir okuma vaat ediyor.
PAISLEY PARK'A GİTMEYECEĞİZ
(Thomas Kotlarek)
80’ler ve 90’lar pop kültürünün simgelerinden biri olan Paisley Park, bu sefer bir çizgi romanla karşımıza çıkıyor. Thomas Kotlarek’in yazıp Jef Martinez’in çizdiği eser, Paisley Park’a Gitmeyeceğiz Kara Karga Yayınları tarafından Türkçe’ye çevrilerek yayımlandı. Müzik ve felsefenin birleştiği görsel bir şölen sunan kitap, Prince’in mirasına dair önemli göndermeler yaparken, sanatçının eserlerinin yarattığı toplumsal etkiyi de derinlemesine inceliyor. Eserde, Prince’in yaratıcı dünyası ve onun müzikle ifade ettiği "özgürlük" temaları, çizimlerle görsel bir dilde yeniden hayat buluyor. Çizimlerin derinliği ve yaratıcı anlatım tarzı, eserin edebi ve sanatsal değerini artırırken, Kotlarek'in yazıları da okuyucuyu düşündürmeye sevk ediyor.