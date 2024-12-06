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        Yenidoğan Çetesi soruşturmasında 11 kişi tutuklandı

        İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 3'ü hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 22:31 Güncelleme: 06.12.2024 - 23:21
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        Yenidoğan Çetesi soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
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        Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

        Adliyede nöbetçi savcılıkça sorgulanan şüphelilerden 10'u tutuklama, 3'ü ise haklarında adli kontrol kararı verilmesi istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, 1 şüphelinin ifadesinin ardından serbest bırakılmasına karar verdi.

        Bu arada, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ana dava kapsamında tutuklu bulunan Dursun Eryılmaz, bu dosya kapsamında adliyeye getirildi. Eryılmaz da savcılık sorgusu sonrası tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

        Hakimlik, doktorlar Bener Mansuroğlu, Hilda Keykubad ve Zeki Ötünç, sekreterler Aslı Alemdağ, Gözde Polat ile Müberra Palabıyık, hemşire Nigar Kubilay, sağlık memuru Remzi Karaca, hasta bakım elemanı Seher Çuhadar, tıbbi sekreter Senanur Ünlü ve Dursun Eryılmaz'ın tutuklanmasına, mesul müdür İbrahim Oktay, hemşire Hilal Vatansever ve garson Meryem Küçükoğlu hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmasını kararlaştırdı.

        Operasyon

        Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket eden 16 şüpheli tespit edilmişti.

        İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheliyi yakalamıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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