Aloe vera gerçekten cilt sorunlarımızın kurtarıcısı olabilir mi? İşte aloe veranın cilde etkileri

Gün içinde karşılaştığımız pek çok şey cildimizin yıpranmasına, kurumasına ya da kirlenmesine yol açabiliyor. Yediklerimiz, ortamdaki havanın kalitesi, sigara dumanı ya da güneş ışığı gibi pek çok faktör cildimiz için tehlikeli olma potansiyeli taşıyor.

Aloevera bitkisi, yeşil kabukların altındaki yoğun jel yapısıyla cilt bakımı ve cilt tedavisinde sıklıkla başvurulan bitkilerden biri.

ANTİK YUNAN'DAN BERİ TEDAVİDE KULLANILIYOR! Aloe veranın şifalı bir bitki olduğuna dair inanış çok uzun yıllar öncesine dayanıyor. Modern çağın ilaç ve kozmetik sanayiinde büyük bir yer kaplayan aloe veraya Antik Yunan'da da rastlanır. Antik Yunanlılar aloe veradan her derde deva ilaç diye bahsedermiş. Bugünkü ünüyle aynı bir ünden söz etmek mümkün! REKLAM Bir çöl bitkisi olan aloe veranın ismi Arapça "alloeh" kelimesi ile Latince "verus" kelimesinden geliyor. Dikenli ve uzun yapraklarıyla bu çöl bitkisi bugün dünyanın neredeyse her yerinde özellikle cilt sorunlarında birincil tedavi maddesi olarak tercih ediliyor. Peki ama aloe vera gerçekten cilt sorunlarının kurtarıcısı mı? Gelin beraber bakalım...

* Aloe vera bitkisi düşük şiddetli yanık durumlarında ya da küçük kazalar sonucu meydana gelecek kesiklerde cilt üzerinde oluşan tahrişin iyileşmesini kolaylaştırır. Yaranın olumsuz etkilerini azaltmaya yardım eder. * Aloe vera özellikle akne ve sivilce tedavisinde kullanılan bitkisel ürünlerdendir. Antimikrobiyal özellikleriyle akne oluşumunu engellemeye yarayan aloe vera, var olan aknelerinde iyileşmesini hızlandırır.

* Önemli cilt hastalıklarından biri olan sedef hastalığında cilt oldukça kuru ve tahriş olmuş durumdadır. Aloe vera sedef hastalığının neden olduğu tahrişi ve kuruluğu giderir. REKLAM * Cildinin yağlı bölgelerinde kuruluk, kızarıklık ve kaşıntı gibi sorunların meydana gelmesiyle uğraşan seboreik dermatiti hastaları da aloe veradan faydalanabilir. Aloe vera bu hastaların kızarıklık ve kaşıntılarını iyileştirmede faydalıdır.

* Aloe veranın antibakteriyel özelliği de bulunur. Bu antibakteriyel özellikler sayesinde ciltte oluşan iltihaplı yaraların iyileşmesi hızlanır. Yaraların enfeksiyon kapmasını önlemeye yardım eder ve var olan enfeksiyonu geçirmeye katkı sağlar. * Antioksidan ve antibakteriyel özellikleri ciltte meydana gelen mantar, bakteri gibi enfeksiyonların tedavisinde de pozitif sonuç alınmasını kolaylaştırır.

Aloe vera bitkisinin yaprağını kırdığınızda jel yapısını göreceksiniz. Yeşil kabuklarını biraz bastırarak bu jeli kullanılmak üzere dışarı çıkarabilirsiniz. Tedavi amacıyla kullanılacak aloe vera jelinin miktarı önemlidir. Özellikle açık yara ve yanıklarda fazla uygulama tahribatı büyütebilir o yüzden dozunu iyi ayarlamalısınız. Eğer aloe veranın dozunu ayarlayamayacağınızı düşünüyorsanız bir dermatologdan fikir alabilir ya da direkt aloe vera özü kullanılarak üretilmiş merhemleri tercih edebilirsiniz.