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        Haberler Dünya Süveyda ve Dera kentlerinde hareketlenme arttı | Dış Haberler

        Suriye'nin Süveyda ve Dera kentlerinde hareketlenmeler artıyor

        Dera 2011 yılında başlayan Suriye protestolarının merkezi olmakla ün kazandı. Ancak Suriye Ordusu burada başlayan protestoları güç kullanarak bastırdı ve kontrolü ele geçirdi. Ancak yaşanan son gelişmelerle birlikte Dera'da da hareketlenmeler arttı ve muhalifler ordu karargâhını ele geçirdi. Diğer yandan Suriye'nin güneybatısında bulunan Süveyda ilinde ise Dürziler polis karakolunu ele geçirip Suriye Ordusunun çekilmesini talep ederken 3 protestocu öldürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 19:43 Güncelleme: 06.12.2024 - 19:55
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        Süveyda şehrinde üç protestocu öldürüldü
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        Arap Baharı'nın Suriye'ye yansımasının belki de ilk noktası olan Dera kentinde Beşar Esad karşıtı hareketlenmeler yeniden alevlendi. Suriyeli muhalifler Suriye Ordusu ile yer yer çatışarak şehrin askerî karargâhını ele geçirdi. Diğer yandan Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyde kentinde ise halk polis karakolunu ele geçirerek Suriye Ordusu'nun kentten çekilmesini talep ederken 3 protestocu öldürüldü.

        Yaklaşık 350 bin nüfusa sahip olan Süveyda kentinin büyük çoğunluğunu Dürzi etnik nüfusu oluşturuyor. Dürziler 2022 yılından beri zaman zaman ekonomik sıkıntılardan ötürü Beşar Esad karşıtı gösteriler yapmış ancak bu gösteriler herhangi bir silahlı mücadeleye dönüşmemişti. Ancak yaşanan son gelişmelerle beraber Dürziler, Süveyda kentinde polis karakolunu el geçirdi ve Suriye Ordusunun kentten çekilmesini talep etti.

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        Dera'da ise çekilmeye başlayan Suriye Ordusunun merkez karargâhları ele geçirildi. Halk tekrardan Beşar Esad karşıtı sloganlarla sokaklara döküldü.

        Suriye Ordusu kuzeyde ve doğuda olduğu gibi güneyde de kontrolü kaybetmeye başladı.

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