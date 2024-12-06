Arap Baharı'nın Suriye'ye yansımasının belki de ilk noktası olan Dera kentinde Beşar Esad karşıtı hareketlenmeler yeniden alevlendi. Suriyeli muhalifler Suriye Ordusu ile yer yer çatışarak şehrin askerî karargâhını ele geçirdi. Diğer yandan Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyde kentinde ise halk polis karakolunu ele geçirerek Suriye Ordusu'nun kentten çekilmesini talep ederken 3 protestocu öldürüldü.

Yaklaşık 350 bin nüfusa sahip olan Süveyda kentinin büyük çoğunluğunu Dürzi etnik nüfusu oluşturuyor. Dürziler 2022 yılından beri zaman zaman ekonomik sıkıntılardan ötürü Beşar Esad karşıtı gösteriler yapmış ancak bu gösteriler herhangi bir silahlı mücadeleye dönüşmemişti. Ancak yaşanan son gelişmelerle beraber Dürziler, Süveyda kentinde polis karakolunu el geçirdi ve Suriye Ordusunun kentten çekilmesini talep etti.