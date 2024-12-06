Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi! - Trabzonspor Haberleri

        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!

        Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor'a verilen penaltı tartışma konusu oldu. Lacivert-beyazlı ekip, maç sonunda verilen karar için tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 22:34 Güncelleme: 06.12.2024 - 23:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

        Kasımpaşa ceza sahasında Kevin Rodrigues ile Enis Destan'ın yaşadığı pozisyon sonrası Trabzonspor, VAR incelemesinin ardından 76. dakikada penaltı kazandı.

        Hakemin kararı, Kasımpaşalı futbolcular ve sosyal medyadaki futbolseverler tarafından tartışma konusu oldu.

        KASIMPAŞA'DAN TEPKİ!

        Kasımpaşa, Trabzonspor maçında verilen penaltıya tepki gösterdi.

        "KOMİK, BASİT PENALTI"

        İstanbul ekibinin teknik direktörü Hakan Keleş, "Karşımızda coşkulu bir takım olacağını biliyorduk. Kontrollü başladık ama istediğimizi yapamadık. İlk yarının ilk bölümü kötü, sonra istediklerimizi sahaya yansıttık. Değişikliklerle birlikte üstümüze geldiler, çıkartamadık takımı. Komik bir penaltıyla! Çok merak ediyorum, bize çalarlar mı böyle bir penaltı! Bu kadar baskıyla hakemlere de hak veriyorum ama bize verdiği, vermediği fauller, maçın şekli değişti. İki dakikada geriye düştük. Sonra beraberliği yakaladık. Galip de gelebilirdik. Değişik bir maç oldu bizim için de hakem kararlarıyla biz de üzüldük. İzlediğimiz kadarıyla basit, komik penaltı. Rakibimizi ateşledi bu. Kazanabilirdik de kaybetmemek de önemli." dedi.

        REKLAM

        "İNANAMIYORUZ!"

        Kasımpaşa'da Gökhan Gül, "Tüm takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. Çok iyi mücadele ettik. 1-0 öne geçtik, devreye öyle gittik. Trabzonspor baskı yaptı ikinci yarıda ama çok iyi savunma yaptık. Penaltı pozisyonunu izledik, inanamıyoruz. Ona rağmen geri döndük. 3. golü de bulduk ama ofsayttan döndü. Tüm takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. Çok iyi mücadele ettik. Maalesef yenemedik, bir puanla dönüyoruz." şeklinde konuştu.

        Nuno Da Costa, "Daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün daha önce karşılaşmadığım hatalarla karşılaştım. Penaltıda hafif bir temas var. Nasıl penaltı verildi, inanmak çok zor. Sahada 23 kişisiniz, yaptığınız işe dayanmıyor bazen kaybetmek veya kazanmak. Herkesin daha iyi kararlar alması gerekiyor. 1 puan aldık. Ama daha fazlasını hak ettik, daha fazlasını alabilirdik. Herkesin daha dikkatli davranması gerekiyor." sözlerini sarf etti.

        "PENALTI! UTANÇ!"

        Kasımpaşa'da ilk golü atan Cafu ise, "Kendi golümden önce bu takımı kutlamak istiyorum. Elimizden geleni yaptık. Bazen kazanmanıza izin vermiyorlar. Kariyerimde daha önce görmediğim hata gördüm. Birçok şey var. Verilen penaltıyla, temasın alakası yok diye düşünüyorum. Bunların gördükten sonra utanç duygusu oldu. Kendimizi çok kötü hissettik. Türk futbolu gelişmeye devam etmek istiyorsa daha iyi kararlar alınmalı. Kötü kararlar nedeniyle hak ettiğimizi alamadığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        İŞTE TARTIŞILAN PENALTI POZİSYONU

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhaliflerden Münbiç'e operasyon
        Muhaliflerden Münbiç'e operasyon
        Bağdat'ta Dışişleri Bakanları Zirvesi
        Bağdat'ta Dışişleri Bakanları Zirvesi
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        Milli uçak KAAN'dan yeni fotoğraflar
        Milli uçak KAAN'dan yeni fotoğraflar
        Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak!
        Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak!
        ABD'den uçaklı mesaj
        ABD'den uçaklı mesaj
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı; o anlar kamerada
        Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı; o anlar kamerada
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        Suriye'nin güneyinde hareketlenme
        Suriye'nin güneyinde hareketlenme
        Rusya: ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız
        Rusya: ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Daron Acemoğlu ‘Nobel’ geleneğini gerçekleştirdi!
        Daron Acemoğlu ‘Nobel’ geleneğini gerçekleştirdi!
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
        Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!