Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Kasımpaşa ceza sahasında Kevin Rodrigues ile Enis Destan'ın yaşadığı pozisyon sonrası Trabzonspor, VAR incelemesinin ardından 76. dakikada penaltı kazandı.

Hakemin kararı, Kasımpaşalı futbolcular ve sosyal medyadaki futbolseverler tarafından tartışma konusu oldu.

KASIMPAŞA'DAN TEPKİ!

Kasımpaşa, Trabzonspor maçında verilen penaltıya tepki gösterdi.

"KOMİK, BASİT PENALTI"

İstanbul ekibinin teknik direktörü Hakan Keleş, "Karşımızda coşkulu bir takım olacağını biliyorduk. Kontrollü başladık ama istediğimizi yapamadık. İlk yarının ilk bölümü kötü, sonra istediklerimizi sahaya yansıttık. Değişikliklerle birlikte üstümüze geldiler, çıkartamadık takımı. Komik bir penaltıyla! Çok merak ediyorum, bize çalarlar mı böyle bir penaltı! Bu kadar baskıyla hakemlere de hak veriyorum ama bize verdiği, vermediği fauller, maçın şekli değişti. İki dakikada geriye düştük. Sonra beraberliği yakaladık. Galip de gelebilirdik. Değişik bir maç oldu bizim için de hakem kararlarıyla biz de üzüldük. İzlediğimiz kadarıyla basit, komik penaltı. Rakibimizi ateşledi bu. Kazanabilirdik de kaybetmemek de önemli." dedi.

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"İNANAMIYORUZ!"

Kasımpaşa'da Gökhan Gül, "Tüm takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. Çok iyi mücadele ettik. 1-0 öne geçtik, devreye öyle gittik. Trabzonspor baskı yaptı ikinci yarıda ama çok iyi savunma yaptık. Penaltı pozisyonunu izledik, inanamıyoruz. Ona rağmen geri döndük. 3. golü de bulduk ama ofsayttan döndü. Tüm takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. Çok iyi mücadele ettik. Maalesef yenemedik, bir puanla dönüyoruz." şeklinde konuştu.

Nuno Da Costa, "Daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün daha önce karşılaşmadığım hatalarla karşılaştım. Penaltıda hafif bir temas var. Nasıl penaltı verildi, inanmak çok zor. Sahada 23 kişisiniz, yaptığınız işe dayanmıyor bazen kaybetmek veya kazanmak. Herkesin daha iyi kararlar alması gerekiyor. 1 puan aldık. Ama daha fazlasını hak ettik, daha fazlasını alabilirdik. Herkesin daha dikkatli davranması gerekiyor." sözlerini sarf etti.

"PENALTI! UTANÇ!"

Kasımpaşa'da ilk golü atan Cafu ise, "Kendi golümden önce bu takımı kutlamak istiyorum. Elimizden geleni yaptık. Bazen kazanmanıza izin vermiyorlar. Kariyerimde daha önce görmediğim hata gördüm. Birçok şey var. Verilen penaltıyla, temasın alakası yok diye düşünüyorum. Bunların gördükten sonra utanç duygusu oldu. Kendimizi çok kötü hissettik. Türk futbolu gelişmeye devam etmek istiyorsa daha iyi kararlar alınmalı. Kötü kararlar nedeniyle hak ettiğimizi alamadığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İŞTE TARTIŞILAN PENALTI POZİSYONU