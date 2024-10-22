Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Trump, geçmişte Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı konuşmayı anlattı. Putin'in "kendisinin ne kadar deli olduğunu bildiğini" ifade eden Trump, önceden yaptıkları bir konuşmada "Eğer Ukrayna'nın peşine düşersen sizi çok sert vuracağım, inanamayacaksın. Moskova'nın tam ortasından sizi vuracağım." dediğini aktardı.