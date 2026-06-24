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        Haberler Dünya Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali | Dış Haberler

        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali

        Almanya'nın Denizcilik Ekonomisi ve Turizmden Sorumlu Hükümet Koordinatörü Ploss, vize süreçlerindeki yavaşlığın turistler ve iş dünyası için ciddi bir engel teşkil ettiğini kabul etti ve bu durumun önüne geçmek için Ulusal Turizm Stratejisi kapsamında vize süreçlerinin dijitalleştirilmesini kararlaştırdıklarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 14:38 Güncelleme:
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        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali

        Almanya'nın Denizcilik Ekonomisi ve Turizmden Sorumlu Hükümet Koordinatörü Christoph Ploss, Ulusal Turizm Stratejisi kapsamında vize süreçlerinin dijitalleştirilmesini kararlaştırdıklarını açıkladı.

        Alman Seyahat Birliği (DRV), Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği'nde yaz resepsiyonu düzenledi. Resepsiyona turizm sektörü, siyaset, medya ve diplomatik camiadan yaklaşık 300 seçkin davetli katıldı.

        Vize süreçlerindeki yavaşlığın turistler ve iş dünyası için ciddi bir engel teşkil ettiğini kabul eden Ploss, bu durumun önüne geçmek için Ulusal Turizm Stratejisi kapsamında vize süreçlerinin dijitalleştirilmesini kararlaştırdıklarını açıkladı.

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        Birçok potansiyel ziyaretçinin "Burası çok bürokratik" diyerek Almanya'ya seyahat etmekten vazgeçtiğine değinen Ploss, "Dışişleri Bakanımız ile bu konuyu detaylıca görüştüm. Kendisi bizzat bu süreçle ilgileniyor ve şu anda çok ciddi ilerlemeler kaydedilmiş durumda. Bu yıl ve önümüzdeki yıl çok şey başaracağımıza, dijital vize kolaylığının Türk-Alman dostluğunu daha da pekiştireceğine inanıyorum." dedi.

        Ploss, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Almanya ve Türkiye arasındaki köklü bağlara, Türkiye'nin havacılık ve altyapı projelerine ve turizm sektörünün geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        İki toplum arasındaki ilişkilere dikkati çeken Ploss, "Milletlerimiz turizm sayesinde her geçen gün daha da güçlü bir şekilde kenetleniyor." dedi.

        Ploss, turizmi desteklediklerini belirterek, "Yurt dışı turizmi halkların ufkunu açar, kültürler arası anlayışı artırır, insanı kelimenin tam anlamıyla geliştirir. Bu nedenle Alman hükümeti olarak önümüzdeki yıllarda bu alanı elimizden geldiğince destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Seyahat özgürlüğünün korunması gerektiğini vurgulayan Ploss, çevre dostu yakıtlar kullanarak bu süreci iklimle daha uyumlu hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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        TÜRKİYE-ALMANYA STRATEJİK DİYALOĞU

        Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan da iki ülke arasındaki üst düzey temasların ve canlanan stratejik diyaloğun altını çizdi.

        İkili ziyaretlerin ilişkilerin derinliğini kanıtladığını kaydeden Büyükelçi Turan, "Geçtiğimiz ay, Türkiye ile Almanya arasındaki stratejik diyaloğu 12 yıllık aradan sonra yeniden canlandırdık." dedi.

        Ortak ekonomik hedefleri hatırlatan Turan, "Şu an Türk istatistiklerine göre 52 milyar dolar seviyesinde olan ikili ticaret hacmimizi, dengeli ve sürdürülebilir bir temel üzerinde 60 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni işbirliği alanlarıyla ekonomik ortaklığımızı daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Turizm sektöründeki rekor yükselişe dikkati çeken Büyükelçi Turan, "Türkiye, 64 milyon uluslararası ziyaretçi ve 65 milyar doları aşan turizm geliriyle dünya genelinde en çok ziyaret edilen ülkeler arasında 4. sıraya yükselmiştir. Alman turistlerin vazgeçilmezi olan Türk Rivierası, İstanbul ve Ege bölgelerimizin yanı sıra sürdürülebilirlikte de öncüyüz. 580 mavi bayraklı plajımızla bu alanda dünya üçüncüsüyüz." diye konuştu.

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        Turan, Şanlıurfa Taş Tepeler bölgesindeki arkeolojik bulguların önemine değinerek, Berlin'deki James Simon Gallery'de 19 Temmuz'a kadar ziyarete açık olan orijinal Göbeklitepe buluntularının yer aldığı "İnşa Edilmiş Topluluk: Göbeklitepe, Taş Tepeler ve 12.000 Yıl Önceki Yaşam" sergisine konukları davet etti.

        "TÜRK İNSANININ EŞSİZ MİSAFİRPERVERLİĞİ"

        Alman Seyahat Birliği (DRV) Başkanı Albin Loidl ise geçen yıl 6 milyondan fazla Alman turistin seyahat için Türkiye'yi tercih ettiğini hatırlatarak, bu ilginin artarak devam ettiğini söyledi.

        Loidl, Türkiye'nin turizm pazarında mükemmel bir fiyat-performans dengesi sunduğunu vurgulayarak, “Mart ayında rezervasyonlarda görülen kısa süreli durgunluğun ardından, taleplerin yeniden çok güçlü bir şekilde yükselişe geçtiğini görüyoruz. Türkiye’nin turizmdeki bu başarısını hem bugün hem de gelecekte çok daha güçlü bir şekilde sürdüreceğinden son derece iyimserim." dedi.

        Albin Loidl, başarının sırrının güçlü altyapı ve Türk insanının eşsiz misafirperverliği olduğunu kaydetti.

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