Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi? Hava sıcaklıkları yükselecek mi?

Dünyada bu yaz, henüz El Nino etkisi ile atmosfer daha fazla enerji ve su buharı kazanmamışken dahi rekor hava sıcaklıkları ölçülüyor. Sıcaktan hayatını kaybeden insanlar ve haberini alamadığımız binlerce canlı var. Okyanus yüzeyi Pasifikte (El Nino) henüz ısınmaya başladı, sonbahar aylarında dünyanın çeşitli ülkelerinde şiddetli hava olayları, kuraklık ve tarımda buna bağlı olumsuzluklar öngörülüyor. Fakat o sürecin henüz etkisi atmosfere katılmadı. Buna rağmen hem Amerika, hem Avrupa hem de uzak doğuda pek çok büyük ülke sıcaklarla mücadele ederken zorlanıyor.

PAZAR GÜNÜ AVRUPA NORMELE DÖNÜYOR

Meteorolojik duruma bakılınca ise Batı Avrupa’da sıcaklıklar 28 Haziran Pazar azalmaya başlayacak ve önce İngiltere, 29 Haziran Pazartesi Fransa’da ülke geneli yeniden mevsim normallerine düşecek görünüyor. Bugünlerde 41 ila 43°C gibi tehlikeli sıcaklıklara çıkan termometre, gelecek hafta 22-23°C’lere kadar düşebilir.

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Bu hızlı sıcak/soğuk yer değişimi kuvvetli fırtınalarla ve yağışlarla gerçekleşecektir. Avrupa son 5 gündür oldukça sıcak, 4 gün daha sıcak hava dalgasının etkisinde geçecek görünüyor. Gelecek günlerde özellikle Almanya geneli, Belçika, Polonya gibi ülkelerde aşırı sıcaklar nedeniyle hem ulaşımda, hem sağlıkta ve genel olarak sosyal hayatta zorluklar yaşanacaktır.

BALKANLAR'A GELİYOR,TÜRKİYE'DE SICAKLIKLAR ARTIYOR

Balkanlarda pek çok ülkeye de bu cuma ve cumartesi alışık olmadıkları kadar sıcak, 35 ila 39°C arası hava geliyor. Fakat bu ilerleyiş sırasında neyse ki gücünü yitiren sıcak hava dalgası, Trakya’dan itibaren Türkiye’yi etkileyecek. Hava sıcaklıkları yakın vadede 3 ila 6°C kadar yükselecek görünüyor.

Bu sırada arka planda ısınan bir dünya ve çoğu kez göz ardı edilen iklim değişikliğinin olumsuz etkileri bu tip günlerde belirgin hale geliyor. “Tarihi sıcaklar” ifadesini özellikle 2016 yılından beri dünya ülkelerinde neredeyse her yaz duyuyor, kaydediyor ve yaşıyoruz.

Türkiye, batı ülkeleri adeta kavrulurken, nispeten serin havayla Haziran sonuna uzanıyor. Karadeniz’in doğu kesimlerindeki yağışlar hariç ülkede pek yağış kalmadı, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde 25 Haziran Perşembe yerel olarak yağış geçişleri görülebilir.

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İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 35'İN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Rusya-Kırım rotasıyla Karadeniz’i aşıp Türkiye’ye ulaşan ve gölge alanlarda ferahlığını hissettiğimiz rüzgarlar İstanbul’da gelecek günlerde esmeye devam edecek. Fakat 27 Haziran Cumartesi Marmara genelinde daha sakin ve durağan bir hava olabilir, bu durum hissedilen sıcaklıkları hızla 35°C’nin üstüne taşıyabilir.

Avrupa’daki sıcaklar yavaşça doğuya ve güneye doğru yöneliyor. 30 Haziran ve 1-2 Temmuz tarihlerinde İstanbul gündüz 33°C’ye yükselebilir, bugünlerde ise gölgede 27 ila 30°C’lerde seyrediyor. Güneş altında her merkezde sıcak yaz havası yaşanırken, en azından gece saatleri ve gündüz gölge alanlarda ferahlamak mümkün oluyor.

ANKARA 35, İZMİR 36 DERECELERİ GÖREBİLİR

Ankara ve Eskişehir çevresinde de hafta sonundan itibaren sıcaklıklar 2 ila 5°C yükselecek, başkentte gündüzler 32-34°C arasına yükselebilir.

İzmir ve kıyı Ege genelinde güneşli günler sürecek, bu hafta sonundan itibaren sıcaklıklar 34 ila 36°C’lere tırmanabilir. Aydın ve Kuşadası çevresinde ise gündüz hava 37-39°C gibi yüksek sıcaklıklara çıkmaya devam ediyor.

AKDENİZ 35 DERECEYİ AŞABİLİR

Akdeniz sahillerinde rüzgar batı ve kuzeybatıdan esiyor, denizler normalden dalgalı olabilir. Hafta sonu ise daha sakin esecek görünüyor. Antalya’da 27-28-29 Haziran tarihleri gölgede 35°C aşılabilir. Deniz yüzeyleri de artık ısındığı için esen rüzgarlar su buharı ve nem konusunu gündeme getiriyor, Akdeniz kıyıları için bunaltıcılık biraz artıyor.

Doğu Karadeniz yaylaları ise sıcaklardan habersiz, bu hafta sonu gelirken yüksek yaylalara, dağlara kar yağma ihtimali dahi var. 1800-2000 metreden itibaren yüksek kesimlerden söz ediyoruz, yine de ülkemizdeki mevsimde yaşanan hava çeşitliliği yaz başında bile ön plana çıkıyor.

Güneydoğu’da ise günlerdir süren 38-40°C arası sıcak hava pek değişmeyecek, bölgede haftanın devamında yine 40°C civarında sıcaklıklar kaydedilecek.

Çevremizdeki denizler ısındıkça, şehirlerdeki hava daha çok “nemli” oluyor. Bu durum Haziran’da nispeten serin kalmayı başaran Karadeniz için hızla değişecek. Güneşlenme süresi arttı ve yakında bulutluluk, yağışlı bir sistem görünmüyor. Temmuz ortası olurken artık bunaltıcılık İstanbul, Bursa, Bolu, Sakarya, Samsun gibi kentlerde de hissedilir olacaktır. Bugünler hava hala ferah sayılır.