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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması

        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) harcama limitleri kapsamında en iyi takımı kurmak için çalıştıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 15:00 Güncelleme:
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        Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

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        Son 4 senedir haziran ayının şampiyonluk kutlamasıyla geçtiğini belirten Özbek, Avrupa'daki taraftar derneklerini tek çatı altında toplamak için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

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        HARCAMA LİMİTİ SÖZLERİ

        Galatasaray'ı hayal ettikleri ve hedefledikleri şekilde sürdürülebilir başarıya ulaştırmak için çalıştıklarını vurgulayan Özbek, "Yeni sezon hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde takımların harcama limitleri açıklandı. Bu harcama limitlerinde rakiplerimizle aramızda oluşan fark, son dönemde Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetilerek hedeflerine ulaştığının kanıtlarından bir tanesidir. TFF, kulüplerin gelirlerinin yüzde 65'ini limit olarak açıklıyor. Dolayısıyla açıklanan bu rakam futbola dair gelirlerimizin yüzde 65'ine tekabül ediyor. Bir husus şu anda eksik. O da doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gitmemizden dolayı yaklaşık 30 milyon avroya yakın bir girdimiz olacak. Eylül ayı gibi gelecek bu rakamın da eklenmesiyle limitimiz 11-12 milyar lira civarına çıkacak." diye konuştu.

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        "EN İYİ VE BAŞARILI TAKIMI KURMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

        Rakipleriyle kendilerini kıyaslayan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Rakiplerimizin toplamı, bizim rakamımız kadar değil. Bu, Galatasaray'ın özellikle futbolda nasıl yönetildiği, gelirlerinin ve finansal yapısının nasıl olduğu konusunda bize büyük bir açıklama getiriyor. En güzel transferleri yapmak, en iyi ve başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz. Bazen bu harcama limitinin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Sadece transfer için harcanacak bir miktar değil. Elbette her sene yaptığımız gibi en iyi, verimli ve başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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        "DAHA KALICI YAPILAR VE GELİRLER OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

        Dursun Özbek, 27 Haziran Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında üyelerden bazı konularda yetki isteyeceklerini hatırlatarak, "Tüm yetki maddeleri, Galatasaray'ın geleceği için çok değerli olan projelerimizi tamamlamak için istiyoruz. Kulübümüz, son 4 senede önemli başarılar elde ederek bir rüzgar yakalamıştır. Bu rüzgarı sadece sportif başarıda değil kulübümüzü daha da güçlendirecek kalıcı yapılar ve gelirler oluşturmak için kullanmak istiyoruz. Bu yüzden cumartesi günü yapacağımız genel kurul çok önemli." şeklinde görüş belirtti.

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