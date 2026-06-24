Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması

"EN İYİ VE BAŞARILI TAKIMI KURMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Rakipleriyle kendilerini kıyaslayan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Rakiplerimizin toplamı, bizim rakamımız kadar değil. Bu, Galatasaray'ın özellikle futbolda nasıl yönetildiği, gelirlerinin ve finansal yapısının nasıl olduğu konusunda bize büyük bir açıklama getiriyor. En güzel transferleri yapmak, en iyi ve başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz. Bazen bu harcama limitinin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Sadece transfer için harcanacak bir miktar değil. Elbette her sene yaptığımız gibi en iyi, verimli ve başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.