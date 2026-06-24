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        Haberler Sağlık Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı - Haberler

        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı

        Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 14:38 Güncelleme:
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        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı

        Fransız topraklarında bu dönemde ilk kez Ebola virüsü görüldüğü kaydedilen açıklamada, Başbakan Sebastien Lecornu'nun durumu yakından takip ettiği aktarıldı.

        Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, basın mensuplarının konuya ilişkin sorusuna, sağlık yetkililerinin ilerleyen saatlerde detaylı açıklama yapacağı yanıtını verdi.

        Sözcü Bregeon, Ebola salgını durumunun kontrol altında olduğunu vurguladı.

        Ebola salgını Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

        DSÖ, 17 Mayıs'ta, yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

        Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

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