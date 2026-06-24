Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Ordu'nun Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören 95 yaşındaki Altun Arıca, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Altun Arıca'nın; şarkıcı Soner Arıca ile merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi, usta oyuncu Kadir İnanır, Levent İnanır ve Bülent Arıca'nın ise ablası olduğu öğrenildi.

Sanat, sinema ve spor dünyasına önemli isimler kazandıran köklü bir ailenin büyüğü olan Altun Arıca'nın vefatı, Fatsa'da ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu. Altun Arıca için Fatsa ilçesindeki Hz. Hamza Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

REKLAM

Acılı günde şarkıcı Soner Arıca ve aile fertleri taziyeleri kabul ederken, yakınları ve dostları aileyi yalnız bırakmadı.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Altun Arıca'nın cenazesi, dualar ve gözyaşları eşliğinde Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine Soner Arıca, aile yakınları, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan; Kadir İnanır, mayıs ayında hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan 77 yaşındaki oyuncu, doktorların kontrolü sonrasında yoğun bakım servisine alınmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından sanatçıya zatürre teşhisi konulmuştu. Entübe edilen oyuncunun tedavisi hastanede sürüyor.