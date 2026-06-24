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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması: "Yetiştirebildiğimiz kadar yetiştireceğiz" | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması: "Yetiştirebildiğimiz kadar yetiştireceğiz"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasal düzenleme ile ilgili "Meclis kapanmadan yetiştirebildiğimiz düzenlemeleri tamamlayacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 14:42 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin Meclis kapanmadan yetişip yetişmeyeceğine yönelik soruya Erdoğan, “Yetiştirebildiğimiz kadar yetiştireceğiz” yanıtını verdi.

        Erdoğan, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelecek ABD Başkanı Donald Trump ile zirve dışında bir görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya ise, “Büyük ihtimalle olur” dedi.

        İtalya Başbakanı Meloni’nin sigarayı bırakma kararına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Cumhurbaşkanı, “Ne kadar güzel. Keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem” ifadelerini kullandı.

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