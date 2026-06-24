Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin Meclis kapanmadan yetişip yetişmeyeceğine yönelik soruya Erdoğan, “Yetiştirebildiğimiz kadar yetiştireceğiz” yanıtını verdi.

Erdoğan, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelecek ABD Başkanı Donald Trump ile zirve dışında bir görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya ise, “Büyük ihtimalle olur” dedi.

İtalya Başbakanı Meloni’nin sigarayı bırakma kararına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Cumhurbaşkanı, “Ne kadar güzel. Keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem” ifadelerini kullandı.