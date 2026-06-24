Avrupa'da sıcak hava dalgası!

Avrupa ülkeleri, onlarca kişinin ölümüne yol açan ve rekor seviyelere ulaşan ölümcül bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. Aşırı sıcaklar nedeniyle okullar kapandı, tren seferleri yavaşladı, elektrik kesintileri yaşandı.

Fransa, dün yaklaşık 80 yıl önce başlayan ölçümlerden bu yana en sıcak gününü yaşadı, yetkililer kuzeybatıdaki Bretanya bölgesinde elektrik kesintisinden etkilenen binlerce haneye yeniden enerji sağlamaya çalıştı. Ölçülen en yüksek sıcaklık, ülkenin güneybatısındaki Pissos kasabasında 44,3 dereceye ulaştı.

İtalya Sağlık Bakanlığı, Floransa, Milano, Roma, Torino ve Verona dahil olmak üzere 16 kent için en yüksek seviyede sıcak hava alarmı verdi.

İngiltere'de ise haziran ayının şimdiye kadarki en sıcak günün yaşanması beklenirken, Meteoroloji Ofisi tarihindeki ikinci aşırı sıcak hava uyarısını yayımladı. Yüzlerce okul, aşırı sıcakların sağlıklı insanlar için bile risk oluşturabileceği gerekçesiyle kapalı kaldı ya da erken tatil edildi.

Fransa'da yetkililer, bunaltıcı sıcaklardan kurtulmak için suya giren kişiler arasında yaşanan boğulmalar nedeniyle en az 48 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca iki küçük çocuğun araç içinde sıcağa maruz kalarak öldüğü bildirildi.

Hafta sonundan bu yana 40 dereceyi aşan sıcaklıkların etkili olduğu İspanya'da ise iki yaşlı kişinin sıcak çarpması nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülkede sıcaklıklar bugün itibarıyla düşmeye başladı.

AVRUPA'DA SICAK HAVA DALGASI

Reuters İklim İzleme verilerine göre, Avrupa genelindeki rekor sıcaklıkların nedeni, "Omega bloğu" olarak bilinen nadir bir hava modeli. Bu sistem, sıcaklığın normal seviyelerin 18 derece üzerine çıkmasına yol açtı.

Adını Yunan alfabesindeki Omega harfinin şeklinden alan bu hava olayı, ortasında yoğunlaşan sıcak havanın uzun süre belirli bölgelerde hapsolmasına, çevresinde ise daha serin hava koşullarının oluşmasına neden oluyor.

Fransa Meteoroloji Kurumu Meteo-France, mevcut koşulların, Ağustos 2003'te yaşanan ve 16 gün süren sıcak hava dalgasıyla benzerlik taşıdığını belirtti. 2003'teki sıcak hava dalgası Avrupa genelinde yaklaşık 80 bin kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Avrupa'nın küresel ortalamanın iki katından daha hızlı ısındığını ve bunun uzun süreli sıcak hava dalgalarının daha sık yaşanmasına neden olduğunu açıkladı.

FRANSA'DA KIRMIZI ALARM

Fransa'da rekor seviyede sıcaklıklar etkisini sürdürürken 58 vilayette alarm seviyesi kırmızıya çıkarıldı.

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Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France bugün için en düşük sıcaklıkların 20 ila 26 derece olacağını, birçok kentte ise termometrelerin 40 dereceyi göstereceğini açıkladı.

Meteo-France yüksek sıcaklıklar nedeniyle 31 vilayette alarm seviyesini turuncuya, 58 vilayette ise kırmızıya çıkardı.

Öte yandan, mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar, orman yangınları riskini de artırdı.

Fransa'nın Maine-et-Loire vilayetinde çıkan yangında 97 hektar, Lot-et-Garonne vilayetindeki iki farklı yangında ise 5 ve 87 hektar alan kül oldu.

Yetkililer yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, dün yaptığı açıklamada, ülke genelinde 18 Haziran'dan bu yana serinlemek için suya giren 40 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini belirtmişti.