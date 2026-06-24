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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da skandal görüntüler! Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da skandal görüntüler! Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!

        İstanbul Taksim'de canlı yayın yapan Japon yayıncı Nanatty'yi rahatsız ettiği öne sürülen Y.E., sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliye idari para cezası uygulanırken, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından açıklama yapan Nanatty ise Türkiye'yi ve Türk halkını sevdiğini belirterek, herkesin dostça yaşamasını istediğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 15:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!

        Taksim İstiklal Caddesi’nde canlı yayın yapan Japon yayıncı Nanatty’yi (Nana) rahatsız eden Y.E. (60), sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Kadın yayıncının iletişim bilgilerini istediği öne sürülen şüpheliye bin 764 lira para cezası kesilirken, mahkemeye sevk edilen Y.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar canlı yayın sırasında cep telefonu kamerasına yansıdı.

        DHA'daki habere göre olay; İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. Taksim İstiklal Caddesi’nde canlı yayın yapan Japon yayıncı Nanatty, yayın sırasında bir kişinin sözlü şekilde kendisini rahatsız etmesi üzerine zor anlar yaşadı.

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        FARK EDİNCE UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTI

        İlk anda yaşananları anlamakta güçlük çeken yayıncı, canlı yayınına devam etti. İddiaya göre kadın yayıncının iletişim bilgilerini isteyen kişi, yayının canlı olarak sürdüğünü fark edince sokaktan uzaklaşmaya çalıştı.

        #resim#1376880#

        ESNAF MÜDAHALE ETTİ

        Durumu fark eden çevredekiler ve esnaf şüpheliye tepki gösterdi. Taraflar arasında kısa süreli arbede yaşanırken, kalabalıktan bazı kişilerin şüpheliye müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Yaşananlar yayıncının cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

        POLİS YAKALADI

        Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 22 Haziran pazartesi günü sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda olayın Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana geldiği ve bir kişinin kadın turiste yönelik rahatsız edici davranış ve söylemlerde bulunduğu belirlendi.

        ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

        Çalışmaların devamında görüntülerdeki kişinin Y.E. (60) olduğu tespit edildi. Şüpheli, Şehit Muhtar Mahallesi’nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen Y.E. hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında bin 764 lira idari para cezası uygulandı. Şüpheli, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        'TÜRK HALKINI ÇOK SEVİYORUM'

        Olayın ardından sosyal medyadan açıklama yapan Japon yayıncı Nanatty, yaşanan tatsız olaya rağmen Türkiye’ye olan sevgisini dile getirdi. Nanatty paylaşımında, "Bu görüntülerdeki kişi benim. Türk halkını çok seviyorum. Bu ülkeyi de çok seviyorum. Bu yüzden herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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