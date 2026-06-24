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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler! | Son dakika haberleri

        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!

        Rize'de kaza sonrası alev alan aynı araçta hayatını kaybeden sürücü Selinay Saral, Nilay Bilgin ve Gamze Saklı'nın, son görüntüleri ortaya çıktı. Feci olayda 3 gencin yakın arkadaş oldukları ve gezmeye gitmek için yola çıktıkları belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 15:17 Güncelleme:
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        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!

        Rize'nin Çayeli ilçesinde 2 otomobil ile 1 minibüsün karıştığı kazada alev alan aynı araçta hayatını kaybeden sürücü Selinay Saral (22), Nilay Bilgin (23) ve Gamze Saklı'nın (19), son görüntüleri ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre otomobilin içindeki son görüntülerde yer alan ve kazada yaşamını yitiren 3 kişinin, yakın arkadaş oldukları, gezmeye gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

        Yakın arkadaşlardan geriye sanal medyada paylaştıkları fotoğraflar kalırken, Gamze Saklı'nın, kuaförlük ve yardımcı oyunculuk yaptığı, son olarak 'Gözleri Karadeniz' adlı TV dizisinde rol aldığı öğrenildi.

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        Gamze Saklı
        Gamze Saklı
        Gamze Saklı
        Gamze Saklı
        Selinay Saral
        Selinay Saral
        Nilay Bilgin
        Nilay Bilgin
        Nilay Bilgin
        Nilay Bilgin
        Rize'de meydana gelen kazada sürücü Selinay Saral (sağ başta), Nilay Bilgin (ortada) ve Gamze Saklı (sol başta), hayatını kaybetti.
        Rize'de meydana gelen kazada sürücü Selinay Saral (sağ başta), Nilay Bilgin (ortada) ve Gamze Saklı (sol başta), hayatını kaybetti.
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