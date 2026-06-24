Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!

Rize'nin Çayeli ilçesinde 2 otomobil ile 1 minibüsün karıştığı kazada alev alan aynı araçta hayatını kaybeden sürücü Selinay Saral (22), Nilay Bilgin (23) ve Gamze Saklı'nın (19), son görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre otomobilin içindeki son görüntülerde yer alan ve kazada yaşamını yitiren 3 kişinin, yakın arkadaş oldukları, gezmeye gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

Yakın arkadaşlardan geriye sanal medyada paylaştıkları fotoğraflar kalırken, Gamze Saklı'nın, kuaförlük ve yardımcı oyunculuk yaptığı, son olarak 'Gözleri Karadeniz' adlı TV dizisinde rol aldığı öğrenildi.

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Gamze Saklı

Gamze Saklı

Selinay Saral

Nilay Bilgin

Nilay Bilgin

Rize'de meydana gelen kazada sürücü Selinay Saral (sağ başta), Nilay Bilgin (ortada) ve Gamze Saklı (sol başta), hayatını kaybetti.