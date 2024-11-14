'Sıkıcı' bulunan çizgili gömlekler trend oldu
Uzun zamandır 'sıkıcı' ve 'klasik' bir imajla anılan çizgili gömlekleri etrafta sık sık görür olduk. Peki çizgili gömleklerin moda sahnesinde bu kadar popüler olmalarının nedeni nedir?
İş yerinde, hafta sonu yürüyüş yaparken ya da arkadaşlarla kafede bir şeyler içerken üzerinizde çizgili bir gömlek varsa tebrikler! Çizgili gömleklerin moda dünyasının vazgeçilmezlerinden biri haline geldiğinin farkına varmış, bu gömleklerin hakkını vermişsiniz demektir.
NASIL TREND OLDU?
Moda dünyasında çizgili gömlekler, uzun zamandır ‘sıkıcı’ ve ‘klasik’ bir imajla anılıyordu. Ancak bu parçalar, hem zamansız hem de her ortama ayak uydurabilmesiyle son yıllarda oldukça trend…
Çizgili gömleklerin popülerliği ise, birkaç basit dokunuşla resmi bir görünümden günlük bir stile kolayca geçebilmelerine dayanıyor.
Çünkü bu parçalar, denim pantolon, spor ayakkabı ve halka küpelerle de etek, çizme ve blazer ceketlerle de kombinlenebiliyor.
Kırmızı, siyah, ya da lacivert… ‘Beyaz yaka kıyafetleri’nden uzaklaşarak göz yormadan bir kombin yapmak, hafta sonunun huzurlu atmosferini de kucaklıyor.
Üstelik çizgili gömleklerle fırında simit yerken, beklenmedik biriyle karşılaşırsanız saklanmaya gerek yok.
Popüler olmasının diğer nedeni vücudu daha ince göstermesi ve farklı vücut tipleriyle uyum sağlama yeteneklerinden kaynaklanıyor. Böylelikle herkes kendine uygun modeli bulabiliyor.
ÇİZGİLİ GÖMLEKLE STİL İÇİN İPUÇLARI
Başarılı bir çizgili gömlek kombinasyonunun anahtarı elbette denge ve uyum… Çizgiler, tek başına dikkat çekici gibi görünse de birkaç basit ipucu onları güçlü bir moda ifadesine dönüştürebiliyor.
Çizgili bir gömleği sade bir ceket veya pantolonlarla kombinleyebilirsiniz. Daha belirgin çizgilere sahip bir gömlek seçecekseniz diğer parçaların nötr kalması önemli. Çünkü burada yıldız parça çizgiler...
Çizgili gömlekler jean veya chino pantolonlar spor-şık görünümün anahtarı. Çabasız şıklık için daha geniş çizgiler ve canlı renkler tercih edebilirsiniz.
Daha sofistike bir hava için ise koyu renkler ve ince çizgiler tercih edebilirsiniz. Çizgili gömlek, ince topuklu bir ayakkabı veya bot ve belki bir blazer ile dikkatleri beğeni toplayabilirsiniz.
NELER YAPMAKTAN KAÇINMALI?
Çizgili gömleği kombinlerken V yakalı kazak ya da hırkalardan kaçınmakta fayda var. Çünkü bu tür parçalar, dikey çizgilerle uyumsuz bir görünüm oluşturabilir. Onun yerine, bisiklet yaka bir kazak ya da yün yelek tercih edebilirsiniz.
Eğer hafta sonu rahat bir görünüm oluşturacaksanız çizgili gömleğinizi klasik pantolonlardan uzak tutmak iyi bir fikir olabilir. Klasikleri ‘pazartesi’ günlerine bırakabilirsiniz.
Beyaz güneş gözlükleriyle çizgili gömleklerin beklenmedik bir uyum yakalayabileceğini de unutmayın.