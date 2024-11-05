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Kadınlar ve erkekler ağrıyı farklı mı hissediyor?

Yeni bir araştırmaya göre, cinsiyetiniz ağrı kesici ilaçlara ne kadar iyi yanıt verdiğinizi belirleyebilir

Giriş: 05.11.2024 - 12:32 Güncelleme: 05.11.2024 - 12:52
Habertürk
Haberler Stil Kadınlar ve erkekler ağrıyı farklı mı hissediyor?

Kadınların ve erkeklerin farklı şekilde deneyimledikleri ve yapabildikleri şeylerin bir listesi var.

Örneğin, koşu alanında performans farklılıklarına yol açan fizyolojik farklılıkları var. Erkekler, genel olarak, daha büyük aerobik kapasite ve daha fazla güç sayesinde kadınlardan daha hızlı koşuculardır.

Dahası, son araştırmalar kilo vermeye çalışan kadın ve erkeklerin farklı kahvaltılıklar yemesi gerektiğini bile ortaya koyuyor.

Şimdi de yeni bir araştırma, ağrının cinsiyetler arasında bir başka farklılık noktası olduğunu belirledi.

KADINLAR KRONİK AĞRIYA DAHA YATKIN

Kısa süre önce PNAS Nexus'ta yayımlanan çalışma, kadınların erkeklere kıyasla kronik ağrıya daha yatkın olduğunu ve rahatlama sağlayan ilaçlara daha az yanıt verme eğiliminde olduğunu öne sürüyor.

Araştırmacılar, 98 kişiyi kapsayan iki klinik çalışmadan elde edilen verileri analiz etti. Katılımcılar arasında sağlıklı olanların yanı sıra koşucular arasında en yaygın şikayetlerden biri olan kronik bel ağrısı teşhisi konmuş olanlar da vardı.

Katılımcılar önce bir meditasyon eğitim programından geçtiler. Ardından, plasebo (ilaç biliminde etkisi olmayan bir ilacı alan kişinin o ilacı içtikten sonra iyileşeceğine dair büyük bir inanç taşıması) ya da yüksek dozda nalokson (opioidlerin etkisini geri çevirmek için kullanılır) alırken meditasyon pratiği yaptılar.

Katılımcılara daha sonra bacaklarının arkasına acı verici (ama zararsız) bir ısı uyaranı verildi ve araştırmacılar opioid sistemi bloke edildiğinde veya hala aktifken katılımcıların meditasyon sırasında ne kadar ağrı kesici aldığını ölçtüler.

Araştırmacılar birkaç farklı şey buldular; bunlardan biri, opioid sistemi bloke olduğunda meditasyona dayalı ağrı kesicinin erkeklerde daha az etkili olduğuydu. Bu da ağrıyı azaltmak için vücudun opioid üretimine güvenme eğiliminde olduğunu düşündürüyor.

Öte yandan, nalokson aslında kadınlarda meditasyona dayalı ağrı kesicinin faydalarını artırdı. Bu da kadınların ağrıyı azaltmak için opioid olmayan mekanizmalara güvendiklerini düşündürüyor.

ERKEKLER ACIYI KADINLARDAN FARKLI MI YAŞAR?

Evet, öyle görünüyor. Bunun sadece bir çalışma olduğunu belirtmek önemli olsa da, önceki araştırmalar da erkeklerin ve kadınların ağrıyı ve hatta ağrı sinyallerini farklı deneyimlediğini ortaya koyuyor.

Michigan Eyalet Üniversitesi'nde farmakoloji ve toksikoloji doçenti olan Jamie Alan, "Ağrı özneldir, bu nedenle güvenilir bir şekilde ölçülmesi çok zordur” diyor.

Ayrıca, kadınların erkeklere kıyasla daha sık ağrı bildirdiğine dikkat çeken çalışmalar da var. Bu, daha fazla ağrı çektikleri ya da daha yoğun ağrı yaşadıkları anlamına mı geliyor yoksa bir kadının ağrı bildirmesi daha mı kabul edilebilir?

AĞRI KESİCİ İLAÇLAR KADINLAR İÇİN DAHA MI AZ ETKİLİ?

Bütün bir cinsiyeti aynı kefeye koymak zor. Ancak araştırmalar bazı ağrı kesici ilaçların kadınlar için daha az etkili olabileceğini öne sürüyor.

Örneğin, 2021'de yapılan bir çalışmada bir ağrı kesicinin erkeklerde kadınlara göre daha etkili olma eğiliminde olduğu, başka bir çalışmada ise bir başka ağrı kesicinin kadınlarda daha rahatsız edici yan etkilere neden olabileceği bulundu.

Ancak Jamie Alan'a göre, bazı ağrı kesici ilaçların kadınlar için daha az etkili olduğu sonucuna varmak için yeterli veri bulunmuyor.

Alan, "Erkekler ve kadınlar arasında fizyolojik farklılıklar var. Özellikle erkekler ve kadınlar arasında ilaç metabolizmasında farklılıklar var. Erkeklerin ve kadınların ağrı kesici ilaçlara farklı tepkiler vermesi mantıklıdır” diyor.

KADINLAR AĞRIYI AZALTMAK İÇİN NE YAPABİLİR?

Araştırmacılar genel olarak kadınlar arasında ağrı yönetimi teknikleri konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir.

Ayrıca, mevcut durumda kadınların erkeklere kıyasla belirli ağrı kesici ilaçları kullanması gerektiği ya da bunun tam tersi yönünde bir tavsiye bulunmuyor.

Alan, "Ağrı için sadece cinsiyete dayalı bir tedavi planı seçmek yerine hastayı bütünsel olarak değerlendirmek en iyisidir. Tek bir çalışmaya dayanarak bu kadar geniş genellemeler yapmamamız önemlidir" diyor.

Bununla birlikte, ağrı için bir ilaç kullanıyorsanız ve rahatlamıyorsanız, bunu dile getirmeniz doktorunuzun alternatif bir ilaç önerebilmesi açısından önemli.

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Türkiye'de her 4 kadından birinde migren var. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen migrene karşı "migren dostu ofisler"in önemine ve yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çeken Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Derya Uludüz, "2019 verilerine göre, ekonomi üzerindeki migren yükü 21.8 milyar TL. Migren dostu işyerleri sadece işyerindeki verimliliği artırmakla kalmayacak, o kişinin ev içindeki, sosyal ortamdaki yaşam kalitesini artıracak. Ağrıya bağlı ağrı kesici kullanımını ve acile başvurusunu azaltacak" dedi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
2025'te MTV ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte yeni yılda bazı vergiler ile harç ve ceza tutarlarının belirlenmesinde kullanılan 'Yeniden Değerleme Oranı' da belli olmuş oldu. TÜİK'in yüzde 43.93 olarak açıkladığı Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yeni yılda gelecek zam oranı da olarak hesaplanacak. Yıl başından itibaren devreye girecek yeni MTV oranlarına göre, 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan 1-3 yaş aralığındaki araçların en düşük MTV tutarı 4 bin 835 TL olacak. MTV'deki zam oranı yeni yılda yürürlüğe girmeden önce Cumhurbaşkanı tarafından yeniden belirlenebiliyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...