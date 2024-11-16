Botoksa 20'li yaşlarda başlamak kırışıklıkları durdurur mu?
Genç yaşta botoksa başlamak kırışıklıkların oluşumunu yavaşlatsa da, uzmanlar botoks işlemine erken yaşlarda başlamamak gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle 20'li yaşlarda botoks yerine güneş kremi kullanmanın öncelikli olduğunun altı çiziliyor
Botoksa 20'li yaşlarda başlamanın kırışıklıkları durduracağı doğru mu? İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan University College London'da plastik cerrahi profesörü olan Dr. Afshin Mosahebi, kısaca 'evet' diyor.
Mosahebi, ince çizgiler oluşmaya başlamadan önce yüzdeki bölgelere botoks (botulinum toksin) enjekte etmenin, gelişimlerini yavaşlatabileceğini belirterek, "Ancak bu yapmanız gerektiği anlamına gelmez" diyor.
YÜZ KIRIŞIKLIKLARI NEDEN OLUŞUYOR?
Yüz kırışıklıklarının iki nedenden dolayı oluştuğunu söyleyen Mosahebi, sözlerini şöyle sürdürüyor:
"Birincisi, kaslarımız hareket ettiğinde, üzerlerindeki deri tekrar tekrar buruşur ve tıpkı bir kumaş parçasını sürekli buruşturmanın sonucunda oluşan kırışıklık gibi deriye de çizgiler kazımaya başlar.
Diğer bir neden de 'yaşlandıkça ve özellikle güneşe maruz kaldıkça' meydana gelen cildin dermis tabakasının incelmesidir. Bu tabaka ne kadar ince olursa, kırışıklıklara karşı da o kadar hassas olur."
Botoks, yüzdeki kasları bir seferde yaklaşık altı ay boyunca felç ederek yaşlanmanın ilk nedenini ele alıyor ve kırışık ciltlerde bu, çizgilerin daha az görünür olmasını sağlıyor.
"ZAMANLA DAHA DİRENÇLİ HALE GELİRSİNİZ"
Araştırmalar, kırışık olmayan ciltlerde düzenli kullanımın kırışıklıkların oluşmasını zorlaştırdığını gösteriyor. Ancak Mosahebi, bunun her derde deva olmadığını söylüyor.
Cildin incelmesi yine de çizgilerin gelişmesine yol açıyor. Ancak daha az ölçüde botoks yaptırdığınızda ya da botoksa ara verdiğinizde normal olarak yaşlanacaksınız.
Ayrıca, botoks ne kadar uzun süre kullanılırsa, aynı etkiyi elde etmek için o kadar fazla kullanmak gerekiyor.
Mosahebi, "Zamanla toksinlere karşı daha dirençli hale gelirsiniz, bu nedenle tedavinizin başında işe yarayan bir miktar botoks daha sonra o kadar iyi çalışmayabilir" diyor.
Dahası, botoksa çok erken başlamanın, insanları nasıl göründüklerine takılıp kalmaya teşvik ettiğini ama aslında bundan kaçınılması gerektiğini söylüyor.
"GÜNEŞ KREMİ BOTOKSTAN ÇOK DAHA İYİ BİR SEÇENEK"
Mosahebi, 20'li yaşlardaki bir kişinin botoks yaptırmayı düşünmeden önce güneşten uzak durmak ve sigaradan kaçınmak gibi cilt incelme sürecini yavaşlatacak önlemler almasını tavsiye ediyor ve ekliyor: "20'li yaşlarda güneş kremi, botokstan çok daha iyi bir seçenek."
BOTOKS NE ZAMAN YAPILMALI?
Medikal Estetik Tıp Derneği Başkanı Dr. Yasemin Savaş, "Botoksa ihtiyaç genelde 30’lu yaşlarda başlar ama tıpta şu vardır; 'hasta vardır, hastalık yoktur.' Kişiye göre karar değişebilir. Kişi 25 yaşındadır, göz bozukluğu da vardır ve çok ciddi anlamda kaşlarını çatıyordur. Bu kişilerde çizgilerin derinleşmesini engellemek için doğru ürünle, doğru dozda, doğru lokasyona ve derinliğe botoks yapılabilir" diyor.
20'Lİ YAŞLAR İLE 50'Lİ YAŞLARIN İHTİYACI AYNI DEĞİL
Dr. Savaş, "20’li yaşlarla 50’li yaşların ihtiyacı tamamen farklıdır; çünkü problemleri ve mevcut durumları farklı. Bunu doğru bir şekilde analiz edip ona göre bir tedavi protokolü çıkarmak gerekir. 20’li yaşlardaki sorun kaş düşüklüğü veya çok gülmeye bağlı minik bir kaz ayağı, kaş ortası olabilir. Ancak yaş ilerledikçe sarkmalar eşlik eder, dokuda kolajeni tetiklemek gerekir. 25’li yaşlara kadar hyaluranik asit ya da kollajen üretimi normal seyrederken bu 25-30’dan sonra azalmaya başlar. Sonra da lekelenmeler, dinamik çizgiler yerleşmeye başlar ve sarkmalar bunlara eşlik eder. Bu tür problemlerde de hem dozlar hem de kombine tedaviler eşlik eder" ifadelerini kullanıyor.
SIK BOTOKS YAPTIRMAK DİRENCE YOL AÇIYOR
Botoksun yılda 3 defa yapılması gerektiğini söyleyen Dr. Savaş, "Botoks doğru dozlarda, doğru ürünlerle ve doğru derinliklerle yapılmalı. Botoks eğer sık aralıklarla yapılırsa ya da tavsiye edilen dozların altında kullanılırsa kişilerde botoks direnci gelişebilir" diyor.