Erkeklere pantolon rehberi

İşte haftanın kültür sanat ajandası

Okullar 1 haftalık ara tatile girerken çocuklar ve gençler için pek çok etkinlikdüzenleniyor. Sinemada Vahşi Robot, Çılgın Dersane 5: Updated filmlerinin yanı sıra tiyatrolardan sergilere ve atölyelere kadar pek çok etkinlik ile öğrenciler ara tatilde eğlenceli zaman geçirebilir. Bu hafta vizyonda korku filmi sevenler için ‘Sapkın’ olacak. Tiyatro’da Müfettişler İstanbul, İzmir ve Ankara’da seyirci ile buluşacak. Geçen sezonun ilgi gören oyunlarından ‘Çirkin’ de İstanbul’da seyircinin karşısına çıkarken, bale tarihi için çok önemli bir eser olan La Bayadere Balesi AKM’de ilk temsilini yapacak. İzzet Keribar: Renklerin Yolculuğu sergisi ve Bulgur Palas’ta Magnum İstanbul sergisi fotoğraf severler için bu haftanın önerisi. Metallica & Symphony Scream İnc Konseri İstanbul, Denizli, Bursa, Ankara, Eskişehir, Konya ve Antalya’da dinleyicilerle buluşacak. Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde de Yalın ve Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.