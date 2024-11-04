Migren en çok kadınları vuruyor: Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?

Türkiye'de her 4 kadından birinde migren var. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen migrene karşı "migren dostu ofisler"in önemine ve yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çeken Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Derya Uludüz, "2019 verilerine göre, ekonomi üzerindeki migren yükü 21.8 milyar TL. Migren dostu işyerleri sadece işyerindeki verimliliği artırmakla kalmayacak, o kişinin ev içindeki, sosyal ortamdaki yaşam kalitesini artıracak. Ağrıya bağlı ağrı kesici kullanımını ve acile başvurusunu azaltacak" dedi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi