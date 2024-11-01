Retro kumaşın muhteşem dönüşü: Süet modası
Havaların soğumaya başlaması ve gardıropların yenilenmesiyle birlikte süet kumaş, görkemli bir dönüş yapıyor. Özellikle de ceketlerde... Uluslararası bir satış sitesinde 'süet ceket' aramalarının temmuz ayından bu yana yüzde 260'tan fazla artması dikkat çekici
Moda, bir kez daha geçmişi yeniden yaşatıyor. Bu sezon stilistler, retro bir kumaşa aşık olmuş görünüyor.
Havaların soğumaya başlaması ve gardıropların yenilenmesiyle birlikte süet kumaş, görkemli bir dönüş yapıyor.
70'lerin favorisi süet, önce Gucci'den Ralph Lauren'e, Miu Miu'dan Balmain'e, pek çok markanın podyumlarını sardı. Şimdi de podyumlardan gardıroplara geçiş yapıyor.
Etekler, elbiseler, pantolonlar, ceketler, botlar ve çantalarda süetin hakimiyeti dikkat çekici düzeyde olacak bu sezon.
Hayvan derisinin alt kısmından elde edilen yumuşak, kadifemsi dokudan parçaların gardıroplara yerleştirilmesi için, moda tutkunları alışverişe çoktan başlamış görünüyor. Uluslararası bir satış sitesinde 'süet ceket' aramalarının temmuz ayından bu yana yüzde 260'tan fazla artması dikkat çekici.
ABD’de popüler bir kıyafet kiralama şirketi de süet seçeneklerine ilginin arttığını duyurdu.
Western giyim tarzının önemli bir parçası olan süet etkisinin, havaların soğumasıyla artmaya devam etmesi bekleniyor.
Süet kumaşın genelde kahverenginin çeşitli tonlarında ceketler ve yelekler oluşturmak için kullanıldığını hayal edebilirsiniz. Ancak bu sezon süet, cesur renkler, yaratıcı baskılar ve yeni stillerle güncellendi.
Sienna Miller, Met Gala öncesi etkinliğe giderken elbisesiyle süet trendinin öncülerinden oldu
Süet tutkunları artık her renkten süet şapka, çanta, üst, etek, pantolon ve ayakkabıyla tepeden tırnağa bu malzemeyi üzerinde taşıyabilecek.
Retro kumaş, üst düzey podyumlardaki hakimiyetini sokaklara doğru taşırken, aslında sağlam yapısı ve haliyle uzun raf ömrüyle daha geleneksel bir görünümü tercih edenler ve kıyafet alışverişinde tasarrufu ön planda tutanlar için de gözden geçirilesi.
Özellikle süet ceketler, 2024-2025 Sonbahar-Kış sezonunun olmazsa olmaz parçalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Elbette podyumları yakından takip edenler için pek de sürpriz değil. Bu pürüzsüz kumaş, tasarımcı koleksiyonlarında çok fazla öne çıktı.
Ralph Lauren'de en klasik haliyle, çikolata kahvesi formunda ve Pharrell Williams'ın Louis Vuitton için hazırladığı 2024 Sonbahar-Kış erkek giyim defilesinin bir parçası olarak Western esintisiyle görüldü.
Bottega Veneta ve Jacquemus ise bu temel parçaya parlak sarı ve yeşil tonlarında modern bir güncelleme kazandırdı. Gucci'nin resort defilesinde de çok sayıda süet versiyonu vardı. Süet ceketi kabartmalı logolar ve gösterişli işlemelerle hazırlayan ve böylece trendi güçlendiren markalardan biri de Miu Miu oldu.
Bohem estetiğinin son zamanlarda yeniden ortaya çıkışı, süet ceketin dönüşünde rol oynadı. Bu tarzın en iyi taşıyıcılarından biri, ünlü model Bella Hadid oldu. Yaz aylarında bile pamuklu gömlek, kot pantolon ve süet ceket kombiniyle Western tarzı bohem bir görünüm sergilemişti
NEREDEN GELDİ, NEREYE GİDİYOR?
Peki süet, bugünün gardıroplarında kendine yer açıncaya kadar hangi yollardan geldi, hayatımıza girdi?
Süetin hikayesi, süet teriminin, ‘İsveç eldivenleri’ olarak çevrilen Fransızca ‘gants de suède’ kelimesinden türemesiyle başlıyor. Bu yumuşak tüylü deri eldivenler, 18. yüzyılda Fransız aristokrasisi arasında oldukça rağbet görüyor ve böylece malzeme, lüks moda alanına ilk adımını atıyor.
20. yüzyıl ise süetin modadaki altın çağına götürüyor bizi. 1920'lerde süet ayakkabıların zarafet ve statü sembolü haline gelmesiyle birlikte malzeme, kadın modasında yaygınlaşıyor. Bu trend, ayakkabılarla sınırlı kalmıyor elbette; çantalar, eldivenler ve paltolar da süet yumuşaklığından nasibini alıyor.
Ralph Lauren'in eşi Ricky Ann Lauren, moda evinin 2024 Sonbahar-Kış defilesinde tasarımcıyı kutlamak için podyuma çıktığında süetin dönüşünü kendi üzerinde sergiledi
Ancak süetin popüler kültürde gerçek anlamda yerini bulması, 1960'lı ve 1970'li yıllara uzanıyor. Hippie ve bohem kültürün yaygınlaştığı dönemde, saçaklı ceketler, çizmeler ve zamanın moda dünyasını tanımlayan ikonik mini eteklerde öne çıkan süet, dönemin asi ruhuyla da eşanlamlı hale geliyor. Süet, dönemin özgür ruhunu yansıtan kıyafet ve aksesuarlar için ideal bir malzeme olarak görülüyor.
Çağdaş modada süet, sürekli olarak modern tasarımlarla yeniden yorumlanarak lüks bir malzeme olma statüsünü koruyor.
Kim Kardashian, bohem tarzda süet pantolonu kendine has bir üslüpla üzerinde yorumladı
Tasarımcılar ve markalar, çok yönlülüğü ve zamansız güzelliği nedeniyle süeti benimsedi ve onu üst düzey aksesuarlardan gündelik giyime kadar her şeye dahil etti.
Süet, aristokratik lüksün sembolü oluşundan farklı moda kültürlerinin vazgeçilmezi haline gelen yolculuğunda, moda gelişmeye devam ettikçe, yumuşak dokusu, dayanıklılığı ve taşıdığı zengin tarih nedeniyle sevilen bir malzeme olmayı sürdürüyor.
İster 18. yüzyıldan kalma zarif eldivenler, ister 1960'ların asi mini etekleri, ister günümüzün spor ayakkabılarının gösterişli görünümü olsun, süet moda dünyasında silinmez bir iz bırakmaya devam ediyor.