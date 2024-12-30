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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 33 milyar dolarlık varlığın gideceği yeni adreslerden biri borsa olabilir - İş-Yaşam Haberleri

        33 milyar dolarlık varlığın gideceği yeni adreslerden biri borsa olabilir

        Habertürk Televizyonu'nda yayımlanan ve Haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak'ın hazırlayıp sunduğu Ayılar ve Boğalar Programı'na katılan Garanti BBVA Yatırım Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı Direktörü Özgür Yurtdaşseven, "Faiz düşüp yatırımcı önceki dönemlerde olduğu gibi alım eğilimine girdiğinde borsada daha büyük ölçekli halka arzları görmeye başlayabiliriz. Muhtemelen 2025'in son çeyreği 2026 başında daha büyük, yabancı yatırımcıyı cezbedecek şirketleri Borsa İstanbul'da görebiliriz ki bu da yeni bir hikaye yaratabilir" diye konuştu. Yurtdaşseven likit fonlarda biriken 32-33 milyar dolarlık varlığın faizdeki düşüş ile kendine yeni yatırım araçları arayacağını borsanın da bu noktada gidilecek adreslerden birisi olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 15:42 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:42
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        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
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        Garanti BBVA Yatırım Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı Direktörü Özgür Yurtdaşseven, önce asgari ücretin yüzde 30 olarak belirlenmesi ardından Merkez Bankası'nın 2,5 puanlık faiz indirimi ve üstüne Merkez'in Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısı sayısını 12'den 8'e indirmesinin faiz indirim beklentilerini artırdığını ve bunun da kısa süre içinde satın alındığını vurguladı. Yurtdaşseven, son 2 yıl içinde Türkiye'nin para politikasında yaşanan kritik değişimin Türkiye'yi daha öngörülebilir daha rasyonel bir makro zemin üzerine oturtarak, ülke risk primini gerek vatandaşlar nezdinde gerek yabancı yatırımcının bakış açısıyla net bir şekilde aşağı çektiğini vurguladı.

        2 YILLIK POLİTİKALARIN MEYVELERİNİ TOPLAYABİLİRİZ

        Bu sürecin de 5 kredi not artırımı ile taçlandırıldığını kaydeden Yurtdaşseven, "Türkiye son 2 yıldır bir rotaya girmişti. Bu rotada kararlı bir şekilde kalmayı tercih etti. Bu tercihinin sonucunu gerek yabancı yatırımcıların tahvil yatırımları gerek kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımları gerekse yerli yatırımcının faizin de etkisi ile TL varlıklarına gösterdiği teveccüh ile gördü. Bunun bir sonucu olarak bir dezenflasyon sürecine girildi. Bu sürecin sonunda da görece daha gevşek politikalara geçiş yapmış durumdayız. Geldiğimiz durum, önümüzdeki yıl eğer enflasyonu düşürerek bu süreci destekleyebilirsek küresel tarafta ekstrem bir risk artışı yaşanmaması durumunda son 2 yıl uyguladığımız politikaların meyvelerini toplama dönemine geçiş yaptığımızın da işareti olabilir" diye konuştu.

        HİSSEDE FIRSAT VAR AMA...

        2024'te borsanın gösterdiği zayıf performansın vatandaşın borsadan yüksek mevduat faizine geçişinden kaynaklandığının altını çizen Yurtdaşseven, para piyasası fonlarında yaklaşık 32-33 milyar dolarlık bir varlık biriktiğini belirterek "Politika faizindeki düşüş trendi muhtemelen sabit getirili yatırım araçlarında getirileri aşağı çekmeye başlayacak, yatırımcılar yeni yatırım araçları aramaya başlayacak. Borsa da bu noktada adreslerden birisi olabilir. Ancak hisse piyasalarında zamanlama her şey. Sürekli bir değerlendirme sürecinde olarak hareket etmemiz lazım. Özetle para politikasında aşağı yönlü bir beklenti içinde olduğumuz için hisse senetlerinde bir fırsat var. Ancak bunu gelecek hafta ve aylarda tekrar tekrar değerlendirmemiz lazım" dedi.

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        #Borsa İstanbul
        #Ayılar ve Boğalar
        #asgari ücret
        #faiz indirim
        #halka arz
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